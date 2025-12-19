Rubio advierte que "nada" puede impedir a EEUU bloquear petroleros de Venezuela

POR EFE

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, advirtió este viernes que "no existe nada" que pueda impedir a la Administración de Donald Trump bloquear la entrada y salida de Venezuela de buques petroleros sancionados bajo la legislación estadounidense.

"No existe nada que vaya a impedir nuestra habilidad de poder enforzar (sic.) las leyes de Estados Unidos en términos de los buques que son sancionados", respondió en español durante una rueda de prensa de fin de año en el Departamento de Estado.

El jefe de la diplomacia estadounidense explicó que el jueves pudieron salir cuatro buques petroleros porque sobre estos no pesaban sanciones de Estados Unidos.

En la misma rueda de prensa, Rubio afirmó que el Gobierno de Nicolás Maduro es "un régimen ilegítimo" que coopera con terroristas y que la estrategia de Estados Unidos en Venezuela pasa por "defender los intereses" de Washington, aunque evitó precisar si el objetivo final es la caída del líder chavista.