Elecciones Costa Rica: Laura Fernández gana la presidencia

Fernández, politóloga y especialista en políticas públicas y gobernabilidad democrática, se convierte en la segunda mujer que gana la silla presidencial en la historia de Costa Rica tras Laura Chinchilla, del socialdemócrata Partido Liberación Nacional, quien gobernó entre 2010 y 2014.

Por revistaeyn.com / EFE La candidata del Partido Pueblo Soberano, Laura Fernández, se convirtió este domingo en la ganadora de las elecciones presidenciales de Costa Rica en primera ronda. "Nos toca edificar la tercera república. El mandato que me da el pueblo soberano es claro, el cambio será profundo e irreversible", expresó Fernández desde una tarima ubicada en las afueras de un hotel de San José, donde se reunieron cientos de sus seguidores. De acuerdo con datos (preliminares) divulgados por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Fernández -que mostró ventaja desde el primer resultado preliminar- logra arriba del 48 % de los votos totales, según el recuento de las 10:40 pm, que se llevaban 85 % de las mesas escrutadas. Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional (PLN), alcanza el 32,83 % y ocupa el segundo lugar. Incluso, aceptó su derrota. "Le deseo a doña Laura Fernández que Dios le dé mucha sabiduría para gobernar y nosotros la respaldaremos cuando sus decisiones sean en bien del país y no lo haremos cuando no estemos de acuerdo. El norte es seguir construyendo esta Costa Rica con tres grandes valores: libertad, oportunidad y una vida digna para todos", afirmó Ramos.

Detrás de Fernández y Ramos se ubican Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana, con el 4,67 %, y Ariel Robles, del Frente Amplio, con el 3,64 %. En Costa Rica, llega a la presidencia aquel candidato o candidata que consiga más del 40 % de los votos válidos totales. La participación electoral se situaba en 69,57 %. El abstencionismo alcanzaba el 30,43 %. En total 3,7 millones de costarricenses estuvieron habilitados para votar en las 7.154 juntas receptoras de votos ubicadas, en su mayoría, en centros educativos públicos de todo el país, además de mesas de votación en las cárceles para 10.730 reclusos; en hogares de ancianos y 49 consulados en 42 países. El escrutinio final iniciará este martes 3 de febrero, en la sede central del Tribunal, en San José. Luego de este se darán en firme los resultados, por el momento todo es preliminar. En una sesión solemne, la presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, Eugenia Zamora, solicitó "respetar el veredicto de las urnas sin renunciar a la crítica democracia y vigilancia de los gobernantes", e hizo un llamado a la "responsabilidad para frenar la escalada de insultos", que no acerca al país en la búsqueda de soluciones para luchar contra la "pobreza, la ignorancia y la criminalidad". "Hemos sido atentos a cada detalle para garantizarles una vez más la pureza del sufragio (..) Agradecemos por unas elecciones ejemplares, libres y auténticas, que una vez más honran la más noble tradición costarricense", afirmó Zamora.

AGENDA A TRABAJAR POR FERNÁNDEZ

Fernández anunció este domingo en su discurso de victoria un "cambio profundo e irreversible" para fundar "la tercera república", y prometió a la oposición que su Gobierno será de "diálogo y conciliación". En Costa Rica se conoce como segunda república los cambios políticos que surgieron después de la guerra civil de 1948, como por ejemplo la abolición del Ejército y la redacción de una nueva Constitución Política. Fernández, quien asumirá el cargo el 8 de mayo próximo, no detalló los cambios que quiere impulsar en la "tercera república", pero durante su campaña prometió reformar el Poder Judicial y otras instituciones del Estado, al tiempo que líderes de su partido reconocieron que uno de los objetivos es reformar la Constitución Política para permitir la reelección consecutiva. La inseguridad y el auge del narcotráfico fue uno de los principales temas de campaña, ya que son vistos por la población como el principal problema del país, ante lo cual surgió la propuesta de establecer un estado de excepción en zonas conflictivas. "No me va a temblar el pulso para tomar las decisiones que tengamos que tomar para retomar la paz en los hogares de Costa Rica que están llenos de gente buena. En mi plan de gobierno hemos planteado el levantamiento de garantías", expresó Fernández el pasado 26 de enero durante el debate organizado por Radio Columbia y la Universidad Latina. Costa Rica registró en el 2025 un total de 873 homicidios, la tercera cifra registrada más alta de su historia, y una tasa de 16,7 por cada 100.000 habitantes, el 69 % de estos crímenes son atribuidos a sicarios en el marco de disputas entre bandas narcotraficantes.