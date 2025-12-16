EEUU realiza ataques contra tres embarcaciones en el Pacífico

POR EFE

Estados Unidos realizó este lunes tres ataques contra tres embarcaciones supuestamente operadas por narcotraficantes en el Pacífico Oriental, cerca de Colombia, en el marco del operativo 'Lanza del Sur'.

Durante los ataques fueron abatidos ocho tripulantes, de acuerdo con una publicación del Comando sur en su cuenta de X donde adjuntó el video del operativo ordenado por el secretario de Guerra Pete Hegseth.

La inteligencia militar confirmó que las embarcaciones se desplazaban por rutas conocidas de narcotráfico y participaban activamente en el transporte de drogas y armamento.