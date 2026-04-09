Según Juan Orlando Hernández, la justicia de EE.UU. le eliminó la condena por narcotráfico

Por: EFE

"Hoy el sistema de justicia de Estados Unidos, hoy las Cortes de EE.UU., me dan la razón. Se elimina la sentencia y la condena, pero además se ordena que se elimine la acusación. La Corte dijo claramente: se elimina la condena y sentencia contra Juan Orlando y le ordena al juez (Kevin) Castel eliminarla de raíz; es un borrón completo, es justicia total”, indicó el exmandatario en redes sociales.

Agregó que “hace cuatro años me sacaron de una manera oprobiosa del país, por una venganza política de aquellos que, acusándome a mí, querían esconder sus propios delitos. Siempre lo dije: soy inocente”.

Hernández gobernó durante dos períodos, entre 2014 y 2022, el segundo tras una polémica reelección debido a que la Constitución de Honduras no lo permite bajo ninguna modalidad.

El ex mandatario sigue residiendo en Estados Unidos, después de haber sido indultado por Trump. En tanto, su esposa, Ana García, se expresó desde Tegucigalpa, ante las decisiones de la justicia estadounidense: "Hoy se ha eliminado por completo la condena y los cargos injustamente presentados contra Juan Orlando. Han sido desestimados. Ya no hay ningún récord ni antecedente que pueda calificarlo como alguien que ha sido condenado", expresó.

Según García, su esposo a partir de hoy "no puede ser llamado nunca más como un exconvicto o condenado, porque se ha restablecido su inocencia".

Hernández, quien también fue presidente del Parlamento hondureño (2010-2014), subrayó que "hoy el caso -contra él en Estados Unidos- se cierra definitivamente, no hay ningún antecedente criminal en mi contra, todo queda borrado. Me separaron injustamente de mi familia, me sacaron de la tierra que tanto amo, me sacaron del mapa por completo, quisieron que dejara de existir, pero Dios siempre estuvo ahí”.

El expresidente fue solicitado en extradición por Estados Unidos tras finalizar su mandato, el 27 de enero de 2022, y a mediados de febrero fue capturado en su residencia en Tegucigalpa.

En abril del mismo año fue extraditado a Nueva York, donde fue acusado por tres delitos sobre narcotráfico y armas de fuego, y en junio de 2024 condenado a 45 años de cárcel.

En Estados Unidos también cumple cadena perpetua por narcotráfico uno de sus hermanos, Juan Antonio ‘Tony’ Hernández, exdiputado, quien fue condenado en marzo de 2021.