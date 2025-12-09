Honduras gira orden de captura contra expresidente Juan Orlando Hernández

Centroamérica & Mundo

Un juez natural emitió una orden de captura en contra del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, por los delitos de lavado de activos y fraude en el caso Pandora II.

Por Agencia EFE / revistaeyn.com El fiscal general del Estado de Honduras, Johel Zelaya, exhortó a los organismos de seguridad nacional y la Policía Internacional (Interpol) a ejecutar una orden de captura contra el expresidente Juan Orlando Hernández, quien la semana pasada fue indultado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. "Informo al pueblo hondureño que he instruido a la ATIC (Agencia Técnica de Investigación Criminal) y también exhorto a los organismos de seguridad del Estado y a nuestros aliados internacionales, como ser la INTERPOL, a ejecutar la orden de captura internacional contra el expresidente Juan Orlando Hernández, acusado por los delitos de lavado de activos y fraude", indicó Zelaya en la red social X.

"Hemos sido lacerados por los tentáculos de la corrupción y por las redes criminales que han marcado profundamente la vida de nuestro país", añadió. El fiscal general ya había anunciado acciones en contra del expresidente Hernández luego de que este fuera dejado en libertad el 1 de diciembre, tras ser beneficiado por un indulto otorgado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Trump decidió otorgar un perdón absoluto al exmandatario hondureño, quien estaba pagando una condena de 45 años de cárcel por delitos relacionados con el narcotráfico. Cabe mencionar que el indulto no significa que sea inocente, sino únicamente que ha recibido una condonación de su delito.