Seguridad y defensa centran encuentros entre La Habana y Washington

Por: EFE

Las inusuales y breves visitas a Cuba de representantes del Comando Sur y de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos pusieron sobre la mesa de diálogos entre La Habana y Washington dos temas transversales: seguridad y defensa.

El jefe del Comando Sur de EE.UU., Francis L. Donovan se reunió este viernes con el jefe del Estado Mayor General cubano, Roberto Legrá Sotolongo, en el perímetro de la estación naval de la Bahía de Guantánamo.

Apenas dos semanas antes, el director de la CIA, John Ratcliffe, mantuvo un encuentro en La Habana con representantes del Ministerio del Interior (MININT) de Cuba.

Las reuniones ocurren en medio de elevadas tensiones bilaterales por la presión del gobierno Trump sobre Cuba con un bloqueo petrolero y sanciones para que La Habana introduzca reformas económicas y políticas.

Sin embargo, el Gobierno cubano ha señalado recientemente que no ven avances en el diálogo bilateral y que incluso tienen “dudas de la responsabilidad y seriedad de Washington con los diálogos”, reconocidos por La Habana en marzo pasado.

El Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba (Minfar) confirmó este viernes la reunión militar de alto mando con el Comando Sur de Estados Unidos, el cual señaló, “ambas delegaciones valoraron lo positivo”.

Un escueto comunicado en las redes sociales del Minfar indicó que en la reunión realizada “por acuerdo de ambas partes”, “se abordaron temas vinculados con la seguridad en torno al perímetro divisorio del enclave militar”, en referencia a la base naval de EE.UU. en Guantánamo (extremo este de Cuba).

Además, puntualizó que las partes “estuvieron de acuerdo en mantener comunicación entre ambos mandos militares”.

Por su parte, el Comando Sur estadounidense señaló que los generales de ambos países participaron en “un breve intercambio sobre asuntos de seguridad operativa” y se abordaron temas como “la seguridad del personal militar y sus familias y la preparación operativa, junto con los oficiales de la base”.

Al encuentro entre altos mandos militares lo antecedió una visita a La Habana el pasado 14 de mayo del director de la CIA, John Ratcliffe, quien se reunió con representantes del MININT y responsables de los servicios de inteligencia de la isla.

Entre los presentes se encontraban Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro y asesor de seguridad, y el ministro del Interior, Lázaro Álvarez Casas.

Según un comunicado de la CIA, Ratcliffe transmitió el mensaje de que EE.UU. estaba dispuesto a explorar conversaciones más amplias sobre temas económicos y de seguridad, pero ceñidas a “cambios fundamentales” por parte del Gobierno cubano.

Por su parte, las autoridades cubanas indicaron que sus representantes aportaron elementos que “permitieron demostrar categóricamente” que la isla “no constituye una amenaza para la seguridad nacional estadounidense ni existen razones legítimas para incluirla en la lista de países que, supuestamente, patrocinan el terrorismo”.

Previo a las reuniones acontecidas este mayo, el Gobierno de Cuba había confirmado el pasado abril otro encuentro entre delegaciones de Cuba y Estados Unidos, en el cual desde la isla se insistió en la eliminación del bloqueo energético impuesto por Washington desde enero.

La nota publicada por el diario estatal Granma, reconoció la reunión días después de que tres medios estadounidenses publicaran, citando fuentes anónimas, que representantes de ambos Gobiernos habían dialogado en La Habana el 10 de abril.

El comunicado señaló que la isla estuvo representada a nivel de viceministro de Relaciones Exteriores, mientras que por la parte estadounidense estuvieron “secretarios adjuntos del Departamento de Estado”, sin citar nombres de los participantes.

Sin embargo, los medios estadounidenses señalaron antes, que ese encuentro era un gesto inicial de buena voluntad al cual seguiría una lista de exigencias, esencialmente en busca de una apertura económica y política por parte de Cuba.