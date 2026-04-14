Time 100: Trump, Mamdani y Netanyahu, entre los líderes más influyentes de 2026

Por: Revistaeyn.com

La revista Time publicó su tradicional lista de "Las 100 personas más influyentes del mundo en 2026", con un marcado protagonismo de líderes políticos en un contexto internacional atravesado por tensiones y reconfiguración del poder global.

En la categoría de líderes figuran el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; el mandatario de China, Xi Jinping; el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu; el papa León XIV; y el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.

Según la publicación, todos ellos destacan por su capacidad para marcar la agenda global contemporánea, en un escenario donde la política vuelve a ser el principal vector de influencia a nivel internacional.

Trump y la redefinición del poder estadounidense. En el caso de Donald Trump, Time subraya su capacidad para reconfigurar tanto la política interna como la proyección internacional de Estados Unidos, a través de una agenda expansiva que ha alterado equilibrios institucionales y redefinido relaciones con aliados y adversarios.

El enfoque coincide con evaluaciones previas de la revista, que ya había señalado su impacto en la economía global, la política comercial y la relación con socios estratégicos .

Un ranking que refleja el peso de la geopolítica. La edición 2026 del Time 100 confirma una tendencia: la influencia global vuelve a concentrarse en actores estatales y líderes políticos, en detrimento de figuras del mundo corporativo o cultural.

La presencia de Xi Jinping refuerza el papel de China como potencia estructural en la disputa por el orden global, mientras que la inclusión de Benjamín Netanyahu refleja el peso de Medio Oriente en la agenda internacional.

En paralelo, figuras como el papa León XIV aportan una dimensión distinta de influencia, vinculada a valores, legitimidad y liderazgo moral en un contexto de alta fragmentación global.

Influencia como capacidad de moldear el sistema. Desde su creación, el ranking de Time no mide poder formal, sino capacidad de influencia, entendida como la habilidad de individuos para impactar decisiones, tendencias y narrativas a escala global .

En ese sentido, la lista de 2026 ofrece una señal clara: la influencia hoy se juega, principalmente, en el terreno político.

En un mundo atravesado por conflictos, tensiones comerciales y redefiniciones estratégicas, los líderes que logran incidir en ese tablero son los que terminan moldeando no solo la agenda, sino también el rumbo del sistema internacional.