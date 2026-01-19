Centroamérica & Mundo

Davos 2026: la agenda estratégica que anticipa el nuevo mapa del poder global

El Foro Económico Mundial de Davos 2026 se realiza en un contexto de alta incertidumbre geopolítica, tensiones comerciales y aceleración tecnológica. Participarán Donald Trump y varios presidentes de América Latina, entre ellos Javier Milei, Gustavo Petro y José Raúl Mulino.

Por revistaeyn.com La Reunión Anual del World Economic Forum (WEF) en Davos 2026 se inaugura en uno de los momentos más complejos y decisivos de las últimas décadas. Fragmentación geopolítica, desaceleración del crecimiento, disrupción tecnológica acelerada y tensiones crecientes en comercio, energía y seguridad configuran un escenario en el que la cooperación global ya no puede darse por sentada. ¿En quién confiar? Déjenos su respuesta. Bajo el lema “A Spirit of Dialogue”, Davos busca posicionarse nuevamente como un espacio de encuentro —y de fricción— entre líderes políticos, CEOs, inversionistas y actores clave del sistema internacional. Pero más allá de la retórica del diálogo, el foro de este año funcionará como un termómetro adelantado de los ejes de poder, los riesgos sistémicos y las prioridades reales de asignación de capital. Para el mundo empresarial y financiero, Davos 2026 no es solo un evento de networking: es una ventana privilegiada para entender hacia dónde se están moviendo las reglas del juego.

AGENDA CON CINCO EJES

El programa del WEF se articula en torno a cinco grandes desafíos que reflejan las tensiones estructurales del momento actual: 1.Cooperación en un mundo fragmentado La erosión de la confianza entre bloques, el debilitamiento del multilateralismo y el retorno de políticas más nacionalistas marcan este eje. Comercio, seguridad, reglas tecnológicas y gobernanza global estarán en el centro de un debate donde ya no se discute si el mundo está fragmentado, sino cómo operar y crecer dentro de esa fragmentación. 2.Nuevas fuentes de crecimiento En un contexto de bajo crecimiento tendencial, deuda elevada y productividad estancada, Davos pondrá el foco en innovación, inversión, comercio regionalizado y reindustrialización estratégica. El subtexto es claro: no todos los países ni todas las empresas capturarán el próximo ciclo de crecimiento. 3.Invertir en personas Capital humano, reskilling y transición laboral vuelven a escena, impulsados por la inteligencia artificial y la automatización. Para empresas e inversionistas, este eje conecta directamente con productividad, competitividad y sostenibilidad del crecimiento. 4.Innovación a escala y bajo control La inteligencia artificial generativa será uno de los grandes protagonistas. El debate ya no es si la IA transformará la economía, sino quién captura su valor, bajo qué reglas y con qué riesgos regulatorios y reputacionales. 5.Prosperidad dentro de límites planetarios Energía, clima, agua y naturaleza dejan de ser solo temas ESG para convertirse en factores duros de riesgo económico y financiero, con impacto directo en costos, cadenas de suministro y acceso a capital.

“FACTOR TRUMP” Y LA GEOPOLÍTICA

Uno de los elementos más observados de Davos 2026 será la participación de Donald Trump, en un contexto donde su influencia vuelve a condicionar el debate global. Su presencia refuerza un clima de incertidumbre en torno a comercio internacional, política industrial y alianzas estratégicas. Las advertencias sobre una posible escalada de tensiones comerciales —especialmente entre Estados Unidos, Europa y China— reintroducen el riesgo de fragmentación de mercados, mayores costos y volatilidad financiera. Para inversionistas y empresas multinacionales, este escenario obliga a recalibrar estrategias de localización, cadenas de suministro y exposición geopolítica. Davos será, en este sentido, un espacio clave para leer señales tempranas: no tanto en los discursos públicos, sino en los encuentros privados donde se negocian posiciones, se anticipan regulaciones y se miden correlaciones de fuerza.

América Latina en Davos

América Latina llega a Davos 2026 con una representación política relevante, aunque heterogénea. Entre los presidentes confirmados o esperados destacan: -Javier Milei (Argentina) -Gustavo Petro (Colombia) -Daniel Noboa (Ecuador) -José Raúl Mulino (Panamá) Cada uno representa visiones económicas y políticas muy distintas, pero todos enfrentan un desafío común: cómo atraer inversión, integrarse en un mundo más selectivo y navegar un entorno de capital más exigente y menos tolerante al riesgo.

Para la región, Davos no es solo una vitrina, sino una prueba de credibilidad. Los mensajes sobre estabilidad macroeconómica, reglas claras, seguridad jurídica, energía y logística serán determinantes para captar atención en un contexto donde el capital global es cada vez más estratégico y menos abundante.

Por qué Davos importa hoy más que nunca En el actual contexto geopolítico, Davos cumple una función que va más allá de su agenda formal. Es uno de los pocos espacios donde convergen simultáneamente: -Poder político

-Poder corporativo

-Capital financiero

-Tecnología

-Narrativas de futuro Esa convergencia permite anticipar qué temas escalan, cuáles pierden prioridad y dónde se están formando los consensos —o los conflictos— que definirán los próximos años. Para el mundo empresarial, ignorar Davos equivale a perder una señal temprana sobre cambios regulatorios, riesgos sistémicos y oportunidades emergentes.

SEIS SEÑALES ESTRATÉGICAS