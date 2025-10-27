Centroamérica & Mundo

EEUU y China logran 'acuerdo preliminar' antes de la reunión de Trump y Xi

El representante de Comercio Internacional de China, Li Chenggang, afirmó que ambas partes lograron un "acuerdo preliminar" y exploraron "propuestas adecuadas para abordar las preocupaciones mutuas".

Por Agencia EFE Las delegaciones de EE.UU. y China alcanzaron un "acuerdo preliminar" tras dos días de negociaciones comerciales en Kuala Lumpur, allanando el camino para el encuentro entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su par chino, Xi Jinping, tras una escalada de las tensiones bilaterales. En una comparecencia al término de las conversaciones, que tuvieron lugar en la Torre Merdeka 188 de Kuala Lumpur, el representante de Comercio Internacional de China, Li Chenggang, afirmó que ambas partes lograron un "acuerdo preliminar" y exploraron "propuestas adecuadas para abordar las preocupaciones mutuas".

"El siguiente paso será que cada parte cumpla con sus respectos procedimientos internos de aprobación", aseveró Li, de acuerdo con la transcripción difundida por la agencia oficial Xinhua. Las negociaciones se produjeron en paralelo a la llegada de Trump a Kuala Lumpur, quien participó en una cumbre de líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), celebrada en otro punto de la ciudad, en el Centro de Convenciones de la capital malasia. Si bien no ofreció detalles concretos sobre ese "acuerdo preliminar", Li manifestó que el diálogo con EEUU -la quinta ronda desde abril, con la última en Madrid el mes pasado- abarcó "numerosos temas", entre ellos los controles a las exportaciones, la posible prórroga de la suspensión recíproca de aranceles y los gravámenes relacionados con el fentanilo y la cooperación antidrogas en torno a ese compuesto. Estados Unidos y China también abordaron la "ampliación adicional" del comercio bilateral, así como las medidas estadounidenses vinculadas a las tarifas portuarias contra los buques chinos, apuntó Li, quien reconoció que EE.UU. mantuvo una postura "firme" durante las negociaciones, mientras Pekín "defendió con determinación" sus intereses.

Unas "bases sólidas"

Unas horas antes, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, declaró en ese mismo rascacielos que Pekín y Washington han construido unas "bases muy sólidas" para garantizar un "encuentro exitoso" el próximo 30 de octubre en Corea del Sur, entre Xi y Trump, quien arrancó hoy la que es la primera gira asiática de su nuevo mandato. "Tenemos unas bases muy sólidas de cara a la reunión de los líderes del jueves. Hablamos sobre comercio, tierras raras, fentanilo, TikTok y la relación general entre ambos países", dijo el funcionario estadounidense. Además, el representante comercial del país norteamericano, Jamieson Greer, indicó que ambas delegaciones habían trabajado en los "últimos detalles" de un posible acuerdo, que tendría que obtener el visto bueno de los líderes de ambas potencias.