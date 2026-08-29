BCIE licita estudio crucial para el desarrollo de un teleférico urbano en Costa Rica

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) dio un paso decisivo hacia la transformación de la movilidad en el Gran Área Metropolitana (GAM) de Costa Rica al abrir la licitación pública para contratar el Estudio de Demanda a Nivel de Factibilidad del Sistema de Teleférico Urbano entre San José y Desamparados.

El proyecto plantea un trazado referencial desde la Estación del Pacífico hasta San Miguel de Desamparados, concebido como un medio de transporte público masivo e integrado con la red vial existente.

El estudio preliminar del BCIE identificó un potencial orientativo de 32.599 pasajeros diarios y más de 24 millones de usuarios anuales en las rutas del corredor sur.

No obstante, al tratarse de estimaciones basadas en datos agregados, el BCIE requiere contratar a un consultor especializado para obtener proyecciones rigurosas, calibradas y validadas a un horizonte de 20 años.Metodología de alto nivel técnico