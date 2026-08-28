Un buque pagó récord de US$5,3 millones para cruzar el Canal de Panamá

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El costo de estos cruces de última hora comenzaron a dispararse en el segundo trimestre de este año, con precios por encima del millón de dólares, lo que no ha tomado por sorpresa al paso navegable en medio de la incertidumbre que genera en el mercado la ya prolongada crisis en Oriente Medio.

Por Agencia EFE Un buque pagó el récord de US$5,3 millones en una subasta para cruzar el Canal de Panamá, confirmó la administradora designada de la vía, Ilya Espino de Marotta. El Canal de Panamá, por el que pasa entre el 3 % y el 5 % del comercio mundial, ofrece un sistema de reservas para el tránsito y uno de subastas para aquellos buques sin un cruce programado con antelación.

La noche de este jueves había 120 buques en espera para cruzar el paso navegable: 104 con reserva y 16 sin ella. No todos las naves sin un tránsito reservado optan por la subasta. "Correcto, sí", respondió Espino a los periodistas al pedirle confirmar la cifra de US$5,3 millones pagada por una naviera surcoreana, que de acuerdo con un reporte de Bloomberg es la SK Gas LTD, cuyo buque cruzará el próximo 1 de septiembre con una carga de gas licuado de petróleo (GLP). La de US$5,3 millones de dólares es "la mayor cantidad" pagada en una subasta, dijo Espino, que además reveló que "últimamente" han habido "tres así, un poquito altas", sin más detalles. La administradora designada no descartó que los precios en las pujas sigan creciendo, ya que dependen de las condiciones del mercado, "de la premura del buque, de la ruta, de los compromisos" de la naviera. "Nosotros ofrecemos subastas diarias, todas tienen un precio base y el mercado es el que dicta el precio (final). Son tres subastas diarias, una en la esclusa neopanamax (la ampliación) y dos en la panamax (las esclusas centenarias)", añadió Espino en declaraciones a los periodistas en el marco de la Feria Internacional del Libro.