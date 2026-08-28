Isla Tropicale sostiene más de 1.300 empleos vinculados al turismo en Honduras

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Isla Tropicale cuenta con 52 tiendas, además de quioscos de artesanos locales, restaurantes y bares, lo que permite que pequeños empresarios tengan acceso directo al flujo de viajeros que llega por vía marítima.

Por Agencia EFE Más de 1.300 empleos locales vinculados con hotelería, comercio, alimentos y bebidas, transporte, mantenimiento, operaciones turísticas y cadenas de suministro están asociados actualmente con la actividad de Isla Tropicale, el destino de Carnival Cruise Line en Roatán, Honduras, según datos de la compañía. La vicepresidenta adjunta de Comunicaciones y Asuntos Públicos de la compañía, Kelly Penton Chacón, explicó a EFE que la cifra refleja el alcance de una inversión turística que busca extender sus beneficios más allá del puerto y convertirse en un motor de actividad económica para las comunidades de la isla.

Desde su apertura en 2009, cuando todavía era conocido como Mahogany Bay, Carnival ha invertido US$93 millones en el destino, que ha recibido a más de nueve millones de visitantes y generado un impacto económico estimado en US$750 millones, de acuerdo con datos de la compañía. “Los trabajadores y emprendedores locales son fundamentales para el éxito de Isla Tropicale”, afirmó Penton Chacón, quien señaló que restaurantes y bares trabajan con proveedores regionales, mientras que los equipos de limpieza, mantenimiento y operaciones proceden de la propia comunidad. La estrategia busca que el impacto económico no termine en las instalaciones portuarias. Taxistas, operadores turísticos, artesanos, comerciantes y proveedores forman parte del ecosistema que se beneficia de la llegada recurrente de pasajeros a Roatán. Isla Tropicale cuenta con 52 tiendas, además de quioscos de artesanos locales, restaurantes y bares, lo que permite que pequeños empresarios tengan acceso directo al flujo de viajeros que llega por vía marítima. Según la compañía, la frecuencia de los cruceros permite mantener un flujo relativamente previsible de visitantes que demandan transporte, excursiones, alimentos y productos locales.

Una inversión con visión de largo plazo

Carnival sostiene que este movimiento se extiende al resto de Roatán mediante la contratación de personal de distintos puntos de la isla, la compra de bienes y servicios regionales y la actividad generada por trabajadores y visitantes fuera del puerto. La transformación de Mahogany Bay en Isla Tropicale forma parte de Paradise Collection, la cartera de destinos exclusivos de Carnival, y busca reforzar el posicionamiento de Roatán como destino turístico más allá de su función como escala dentro de las rutas de cruceros. “Esta transformación posiciona a Isla Tropicale como un destino de elección, no solo como una escala portuaria”, señaló Penton Chacón. Como parte del proyecto, la compañía inauguró Mangrove Bay, un área de piscina de unos 48.000 pies cuadrados con espacios recreativos, zona infantil, cabañas y otros servicios dirigidos a ampliar la experiencia de los visitantes.