Trump descarta un acuerdo que permita a Irán controlar el estrecho de Ormuz

Por: EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó este miércoles la posibilidad de cerrar un acuerdo de paz con Irán que permita a la República Islámica tener ningún tipo de control sobre el estrecho de Ormuz, clave para el comercio de petróleo.

"Son aguas internacionales, nadie las va a controlar. Vamos a vigilarlas. Las vigilaremos, pero nadie las va a controlar", declaró durante una reunión con su gabinete en la Casa Blanca.

Precisamente, la Casa Blanca aseguró antes que el borrador de acuerdo entre Estados Unidos e Irán obtenido por la televisión estatal iraní, y que incluiría el desbloqueo del estratégico estrecho de Ormuz, es falso.

"Esta información de un medio controlado por Irán no es cierta y el MOU (memorando de entendimiento) que ‘publicaron’ es una completa fabricación. Nadie debería creer lo que los medios estatales iraníes están difundiendo", declaró la Casa Blanca en una de sus cuentas en redes sociales.

Según la cadena estatal iraní, ese texto de una página es "preliminar" y esboza "el memorando de entendimiento" entre los dos rivales para poner fin a la guerra que comenzó el 28 de febrero con la ofensiva estadounidense e israelí.

¿Qué dice el supuesto acuerdo publicado en Irán? En el memorando, Irán se comprometería a restablecer el tráfico marítimo comercial a través del estrecho de Ormuz a los niveles previos a la guerra en el plazo de un mes, algo que Teherán gestionaría con Omán.

Tras ello, los dos países se darían un plazo de 60 días para negociar el resto de cuestiones, como el programa nuclear iraní.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó el martes que quedan por resolver algunas discrepancias del borrador inicial que llevará "unos días".

Trump no está "satisfecho". Por su parte, Trump declaró este miércoles que todavía no está "satisfecho" con el resultado de las negociaciones con Irán y volvió a plantear la posibilidad de retomar la ofensiva militar para "terminar el trabajo".

"Irán tiene muchas ganas de llegar a un acuerdo. Hasta ahora no hemos llegado allí. No estamos satisfechos con ello, pero lo estaremos o tendremos simplemente que terminar el trabajo", explicó durante una reunión con su Gabinete en la Casa Blanca.

El mandatario agregó que no tiene ninguna prisa para cerrar un acuerdo antes de las elecciones de medio mandato del próximo noviembre, en las que estará en juego la mayoría republicana en el Congreso.

"No me importan las elecciones de mitad de mandato. Miren lo que pasó anoche", declaró en referencia a las primarias republicanas de Texas del martes, en las que ganó un candidato respaldado por él.