El gran empresariado debate cómo capitalizar el interés global por América Latina

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La segunda jornada del Congreso Iberoamericano de CEAPI dejó anuncios de inversión europea y llamados a fortalecer la integración regional, mientras líderes empresariales advirtieron sobre los desafíos de gobernabilidad, innovación y cohesión social.

Por: Norma Lezcano - Revistaeyn.com La segunda jornada del IX Congreso Iberoamericano del CEAPI (Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica), que se desarrolla en Ciudad de México, se convirtió este martes 26 de mayo en una caja de resonancia de las expectativas, de las ansiedades y de las urgencias que tienen tanto Europa como Latinoamérica de reposicionarse en un contexto global signado por profundos cambios de paradigma. Ese tono lo marcó, desde el inicio, las palabras de la presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, quien afirmó al dar la bienvenida al encuentro que “Iberoamérica existe. En este contexto convulso, solo tiene oportunidades. Es el momento de creérselo y de aprovecharlo”, aseguró. Europa llegó a la cita con la firme convicción de reafirmar su pretensión de influencia sobre la región, en momentos en los que Estados Unidos está demostrando con sus jugadas geopolíticas que Latinoamérica cobró una importancia estratégica en su agenda de seguridad. Fue la presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño, quien enfatizó los hitos dados por la UE en el afianzamiento de las relaciones con Latinoamérica, y los desembolsos que ese nuevo impulso traerán a la región. Para Calviño, “la alianza entre la UE y Latam es una alianza para equilibrar el mundo”. Según afirmó: “Mientras algunos levantan muros, nosotros construimos puentes” y así “podemos pasar de sumar a multiplicar en el nuevo orden”. Calviño reforzó su narrativa recordando que en 2025, el banco que dirige desembolsó 3.000 millones de euros en la región. Y en ese marcó detalló que. en adelante, están previstos 1.000 millones de euros para apoyar la transición energética en Centroamérica. “Desde el Banco Europeo de Inversiones es imprescindible defendamos que es el sector público el que tiene que dotar de inversiones ancla para asegurar el crecimiento”, dijo Calviño. Y agregó: “Necesitamos confianza, y la relación entre Latinoamérica y la UE está cargada de confianza, de oportunidades, pero también de realidades. Ahora toca trabajar juntos en ese futuro que tenemos por delante. Apostar por América Latina es una apuesta ganadora”, remarcó.

A su turno, Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, reconoció que el mundo atraviesa una “crisis del orden liberal”, lo cual impacta en “el orden multilateral”. En ese contexto, Díaz-Granados afirmó que “la integración es un imperativo para Latinoamérica, para aspirar a lograr un posicionamiento global”.

Desde su perspectiva, “cada país por separado no tiene capacidad para incidir en las cadenas de valor”.Díaz-Granados afirmó que la región deberá enfrentar los desafíos de una triple transición: energética, ecológica y digital, sin dejar de lado el mayor de los retos que es “abaratar el precio de los alimentos y reducir la pobreza”.

El presidente de CAF anunció también el compromiso de la institución que dirige de aportar hasta US$10.000 millones para “fomentar la integración física de la región”. Se refirió concretamente a fondos destinados a aeropuertos y puertos, entre los que destacó Tocumen (Panamá) y el Aeropuerto Internacional de El Salvador.

La mirada de los actores empresariales

El debate de cómo aprovechar el momento bisagra que vive la región llegó con el panel de análisis que protagonizaron Andrés Allamand, Secretario General Iberoamericano (SEGIB); Stanley Motta (Chairman Inversiones Bahía y ganador del VI Premio Enrique V. Iglesias) y Alfonso Castillo (Global Head of Santander Private Banking ). El diálogo puso el foco en el papel del liderazgo empresarial en la construcción de estrategias de crecimiento sostenido, la importancia de la inversión como motor de desarrollo y la consolidación de Iberoamérica como espacio económico integrado. Stanley Motta afirmó: “Somos una región que no está en guerra, ni pretendemos estarlo con nuestros vecinos, y. eso, cuando miras el mundo, ya es muy significativo”. Y advirtió: “Eso no es decir que no tengamos problemas. Todos los países tienen dos guerras internas: la corrupción y la pobreza. Las oportunidades existen, pero tenemos que encontrar la manera de conseguirlas y aplicarlas”. Para el prestigioso líder panameño, los empresarios están obligados a buscar las oportunidades de crecimiento, pero “también atender las facturas sociales que quedan pendientes”. En esa línea, Motta advirtió la importancia de que las estrategias empresariales alineen “visión, valores y responsabilidad social empresarial. De lo contrario, no se progresa”, afirmó. Con enorme sentido común, Motta detalló que en toda sociedad lo que el ciudadano necesita es que se satisfagan de modo eficiente sus necesidades en “salud, vivienda, educación, transporte, gestión de la basura, energía, seguridad y empleo”. Al abordar el espinoso tema de cuáles son hoy los mejores aliados geopolíticos para que Latinoamérica aproveche sus oportunidades de desarrollo, Motta fue muy concreto: “Son Estados Unidos y Europa, porque compartimos valores y la misma cultura”, afirmó. Para Allamand, hoy Latinoamérica vive un “momento estelar”. Según su análisis, esta coyuntura se da porque “Estados Unidos quiere que seamos su socio de primera opción; Europa quiere que seamos su socio preferente y China quiere crear una comunidad de negocios chino-latinoamericana, donde todos sean sus socios”.