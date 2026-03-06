Trump exige la rendición incondicional de Irán y se recrudecen los ataques

-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que "no habrá acuerdo con Irán" y que solo aceptará una "rendición incondicional".

La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán se recrudece en su séptimo día, con nuevas oledas de ataques contra Irán y cientos de muertos en el Líbano, mientras las consecuencias económicas de la guerra empiezan a manifestarse: Los precios de la energía se disparan y aumenta la incertidumbre financiera.

-Anteriormente, Trump había asegurado en entrevistas a la prensa estadounidense que el Gobierno iraní quería dialogar, aunque Teherán lo había negado.

Nueva oleada de ataques contra Irán-Un total de 50 aviones de combate israelíes atacaron y destrozaron el búnker militar subterráneo del ya fallecido exlíder del régimen iraní, Ali Jameneí.

-Además, el ejército israelí anunció una nueva oleada de ataques contra Irán, concretamente a las ciudades de Teherán e Isfahan.

-Israel previamente también anunció que iba a atacar una zona industrial de Qom, al sur de Teherán, y emitió una "advertencia urgente" a los iraníes presentes en esa zona.

Más de 200 muertos en el Líbano en las últimas 24 horas

-El número de muertos por la ofensiva aérea israelí iniciada hace cinco días contra el Líbano aumentó este viernes a 217 y el de heridos roza ya los 800, lo que supone un fuerte aumento de las víctimas mortales en las últimas 24 horas.

-Con ello, la cifra de fallecidos se ha duplicado en menos de 24 horas, pues el último balance difundido anoche por la oficina gubernamental se situaba en solo 123.