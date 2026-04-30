Trump estudia reducir tropas estadounidenses en Alemania, Italia y España

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Estados Unidos mantiene aproximadamente 40.000 soldados en Alemania, lo que la convierte en el país europeo con mayor presencia militar estadounidense.

Por: Agencias El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo ayer miércoles 29 de abril que está estudiando una posible reducción de tropas de su país en Alemania, un mensaje que llega después de que el canciller alemán, Friedrich Merz, asegurara que Irán ha "humillado" a su administración durante las negociaciones para poner fin a la guerra. "Estados Unidos está estudiando y analizando la posible reducción de tropas en Alemania", indicó Trump en su red social. Agregó que la decisión podría ser anunciada en los próximos días. Estados Unidos mantiene aproximadamente 40.000 soldados en Alemania, lo que la convierte en el país europeo con mayor presencia militar estadounidense. Estas fuerzas están distribuidas en varias bases clave como Ramstein y Stuttgart, que sirven como centros de mando, logística y operaciones.

Según el Ejército de Estados Unidos en Europa y África (USAREUR-AF), este despliegue sostiene la capacidad de "disuasión y respuesta rápida" de la OTAN.

También, Italia y España

Asimismo, Trump afirmó este jueves que podría retirar las tropas estadounidenses desplegadas en España e Italia, debido a la falta de apoyo de esos países ante la guerra en Irán. Al ser preguntado por la prensa en la Casa Blanca si planeaba hacer con España e Italia lo mismo que con Alemania, el presidente respondió: "Sí, probablemente. ¿Por qué no debería hacerlo? Italia no nos ha servido de ninguna ayuda y España ha sido horrible, absolutamente horrible". "Cuando nosotros los necesitamos, ellos no estuvieron ahí. Tenemos que recordar eso", insistió el presidente de EE.UU. Sobre Alemania, consideró que está haciendo un "trabajo terrible", en una aparente referencia al canciller alemán, Friedrich Merz. "Tiene problemas de inmigración, tiene problemas energéticos. Tiene problemas de todo tipo y tiene un gran problema con Ucrania, porque están metidos en ese lío", subrayó.

Disgusto de Trump por críticas de Merz