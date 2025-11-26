Trump pide a hondureños votar por el conservador Nasry Asfura

Por revistaeyn.com
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se manifestó sobre las próximas elecciones generalas del 30 de noviembre, en Honduras, abogando expresamente por el candidato, Nasry 'Tito' Asfura, del opositor Partido Nacional.
"Tito fue el exitoso alcalde de Tegucigalpa, donde llevó agua potable a millones de personas y pavimentó cientos de kilómetros de carreteras", definió en Truth Social. "Tito y yo podemos trabajar juntos para combatir a los narcocomunistas y brindar la ayuda necesaria al pueblo hondureño", prometió.
En un largo mensaje, Trump dejó entrever que si gana la aspirante Rixi Moncada, del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre), los supuestos "narcoterroristas" del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, "tomarán el control de otro país como lo hicieron con Cuba, Nicaragua y Venezuela".
"Quien defiende la democracia y lucha contra Maduro es Tito Asfura", insistió el republicano, quien opinó que "normalmente la gente inteligente de Honduras" rechazaría a Moncada y elegiría a su ungido, "pero los comunistas intentan engañar al pueblo presentando a un tercer candidato, Salvador Nasralla", del Partido Liberal.
"Nasralla no es amigo de la libertad. Casi comunista, ayudó a [la actual dignataria] Xiomara Castro presentándose como su vicepresidente. Ganó y ayudó a Castro a ganar. Luego renunció y ahora finge ser anticomunista solo para dividir el voto de Asfura. El pueblo de Honduras no debe ser engañado otra vez", aseveró.
"El único verdadero amigo de la libertad en Honduras es Tito Asfura (...). No puedo colaborar con Moncada y los comunistas, y Nasralla no es un aliado confiable para la libertad, y no se puede confiar en él", manifestó Trump.
En un tono similar a la amenaza que declaró el mes pasado, de no ser "generosos" con la Argentina si el oficialismo perdía unos comicios legislativos, cerró: "¡Espero que el pueblo de Honduras vote por la libertad y la democracia, y elija a Tito Asfura como presidente!"
Con información de RT