Trump pide a hondureños votar por el conservador Nasry Asfura

Centroamérica & Mundo

El presidente estadounidense, Donald Trump, instó a los hondureños a apoyar al candidato conservador del Partido Nacional, Nasry Asfura, y acusó a sus rivales de representar el "avance comunista" y ser aliados de líderes como Nicolás Maduro.

Por revistaeyn.com El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se manifestó sobre las próximas elecciones generalas del 30 de noviembre, en Honduras, abogando expresamente por el candidato, Nasry 'Tito' Asfura, del opositor Partido Nacional. "Tito fue el exitoso alcalde de Tegucigalpa, donde llevó agua potable a millones de personas y pavimentó cientos de kilómetros de carreteras", definió en Truth Social. "Tito y yo podemos trabajar juntos para combatir a los narcocomunistas y brindar la ayuda necesaria al pueblo hondureño", prometió.

En un largo mensaje, Trump dejó entrever que si gana la aspirante Rixi Moncada, del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre), los supuestos "narcoterroristas" del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, "tomarán el control de otro país como lo hicieron con Cuba, Nicaragua y Venezuela". "Quien defiende la democracia y lucha contra Maduro es Tito Asfura", insistió el republicano, quien opinó que "normalmente la gente inteligente de Honduras" rechazaría a Moncada y elegiría a su ungido, "pero los comunistas intentan engañar al pueblo presentando a un tercer candidato, Salvador Nasralla", del Partido Liberal.