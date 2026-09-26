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Trump rechaza plan iraní para reabrir Ormuz: qué exige Teherán y por qué el acuerdo sigue lejos

Irán ofreció restablecer el tránsito marítimo en una semana si Estados Unidos levanta su bloqueo naval, alivia las sanciones petroleras y libera activos congelados, dentro de una tregua regional. Trump dijo que la propuesta es inaceptable. El programa nuclear y el alcance del alto el fuego siguen separando a las partes.

Por: Revistaeyn.com Donald Trump rechazó este sábado la propuesta con la que Irán ofrecía reabrir el estrecho de Ormuz en el marco de una secuencia de siete días. "Hicieron una propuesta, pero la rechacé", dijo el presidente estadounidense a periodistas en la Casa Blanca antes de partir hacia Tennessee. La respuesta pública confirmó el rechazo que The Wall Street Journal había atribuido antes a funcionarios anónimos, pero no cerró expresamente la puerta a otros términos: Trump dijo que le gustan los acuerdos, aunque este "no sería aceptable". La oferta había sido transmitida a Washington por mediadores de Catar, según el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí. No consistía en abrir de inmediato el paso marítimo y negociar después. Teherán condicionaba la reapertura a medidas estadounidenses y a una pausa de las hostilidades en la región. Por eso, el plazo de siete días solo comenzaría a correr si Washington aceptaba el plan.

Qué contiene la propuesta

Durante los primeros días, Irán reclama el levantamiento del bloqueo naval estadounidense sobre sus puertos, una exención de las sanciones que afectan sus exportaciones petroleras y la liberación de activos iraníes congelados, estimados en al menos US$12.000 millones. El esquema incluye un alto el fuego regional que abarcaría también el Líbano. Según la explicación más detallada atribuida a Araqchí, Ormuz se reabriría el sexto día y las conversaciones para un acuerdo definitivo comenzarían el séptimo. Otras formulaciones iraníes describen el resultado, de forma más general, como una reapertura "dentro de siete días". Esas conversaciones posteriores abordarían el programa nuclear iraní, pero la oferta no resuelve de antemano esa controversia. El canciller sostiene que las medidas solicitadas ya figuraban en un memorando de entendimiento alcanzado en junio, cuya aplicación fracasó. Irán busca ahora acelerar en una semana una secuencia que antes contemplaba un plazo mucho mayor para negociar. Trump ofreció una lectura opuesta de la iniciativa. Afirmó que Irán desea un acuerdo porque está perdiendo y carece de ingresos, y aseguró que Estados Unidos tiene "el control total" de Ormuz.

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