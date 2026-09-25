COMOSA desarrollará en Guatemala proyecto residencial ENZO Las Charcas

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La propuesta integra espacios para la productividad, la recreación, el bienestar y la convivencia, organizados alrededor de distintas experiencias para conectar, concentrarse y mantenerse en movimiento.

Por revistaeyn.com ENZO Las Charcas es el nuevo proyecto residencial de COMOSA en zona 11, Ciuadad de Guatemala, que contará con 435 apartamentos de una, dos y tres habitaciones. ENZO parte del concepto Stepping Stones, una filosofía que entiende la vivienda no únicamente como un espacio físico, sino como un punto de partida desde el cual las personas construyen nuevos proyectos, decisiones e historias.

El proyecto contará con más de 20 amenidades articuladas alrededor de un espacio central concebido como el corazón del desarrollo. La propuesta integra espacios para la productividad, la recreación, el bienestar y la convivencia, organizados alrededor de distintas experiencias para conectar, concentrarse y mantenerse en movimiento. Entre ellos se encuentran Cinema, Chef’s Kitchen, Grill Station, Firepits, Game Room, Kids’ Zone, Salón Social, Solarium, Wellness Hub y otros espacios destinados a acompañar diferentes momentos de la vida diaria. De esta manera, la experiencia residencial se extiende más allá del apartamento y da lugar a un entorno en el que compartir, descansar, trabajar y disfrutar forman parte de una misma propuesta de vida.