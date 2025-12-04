Trump sugiere que dejará expirar el T-MEC y buscará un nuevo acuerdo con México y Canadá

POR EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó este miércoles que posiblemente dejará expirar el T-MEC, tratado de libre comercio con México y Canadá, y buscará un nuevo acuerdo comercial con sus vecinos.

"Vence en aproximadamente un año, y lo dejaremos vencer o tal vez lleguemos a otro acuerdo con México y Canadá", declaró Trump durante una rueda de prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

"México y Canadá se han aprovechado de la situación. No los culpo porque teníamos gente estúpida al mando, mucha gente estúpida al mando", agregó en referencia al anterior Gobierno de Joe Biden.

El T-MEC fue negociado durante el primer mandato de Trump y entró en vigor en 2020 en sustitución del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que el republicano consideraba perjudicial para Estados Unidos.