Turismo en Honduras crece un 3,3 % durante 2025

Por revistaeyn.com

El turismo en Honduras continúa consolidándose, este 2025 supera los 2,1 millones de visitantes registrados, así lo indica el Instituto Hondureño de Turismo, que documentan un crecimiento sostenido del país como destino competitivo y con mayores oportunidades para la inversión y empleo.

Nuevas rutas aéreas y una oferta turística en expansión son clave para este crecimiento.

En cuanto a la conectividad aérea, el IHT informó de que Honduras alcanzó en el año 2025 un total de 1.679.005 asientos disponibles, más de 129.000 asientos adicionales en comparación con los datos del año 2024, como resultado de la ampliación de frecuencias y la incorporación de más rutas hacia distintos destinos.

Además, se indica la operación de 10.553 frecuencias aéreas, con la participación de 19 aerolíneas que conectan al país con un total de 11 países.

Respecto del flujo de visitantes, se muestra un crecimiento sostenido, ya que el IHT reportó 1.767.098 visitantes en el año 2023; 2.066.884 en 2024, creciendo un 17 %, y 2.135.162 visitantes en el ejercicio 2025, lo que marca un incremento adicional del 3,3 %, en cifras correspondientes al período que va de enero a septiembre de cada año.

Remitiéndonos al Registro Nacional Turístico, el IHT reportó, a fecha de marzo de 2025, hasta 5.703 establecimientos turísticos formales, en los que se destaca un predominio del sector de alimentación y bebidas, con 3.058 negocios y que viene a representar hasta el 53,6% del total.

Le sigue el segmento de alojamiento, que contabiliza 1.806 establecimientos, lo que equivale al 31,7%, y otras actividades, con 839 registros, un 14,7%.

En el informe se detalla la expansión de la planta turística, con 286 turoperadoras registradas y más de 31.700 habitaciones disponibles en todo el territorio, unas cifras que reflejan una mayor capacidad de atención a visitantes nacionales e internacionales, según los datos divulgados por el Instituto Hondureño de Turismo.