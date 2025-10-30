Lanzan primera ruta aérea directa desde Panamá hacia Los Cabos

Empresas & Management

Por revistaeyn.com El Fideicomiso de Turismo de Los Cabos y Copa Airlines anunciaron la apertura de una nueva ruta aérea directa entre la Ciudad de Panamá y Los Cabos, que iniciará operaciones el 4 de diciembre de 2025. Este nuevo servicio marcará la primera conexión directa entre Los Cabos y el resto de Latinoamérica. Con tres frecuencias semanales, los días lunes, jueves y sábado, la ruta operada por Copa Airlines con aeronaves Boeing 737-800, busca transportar a más de 25,000 turistas anuales. Este flujo significativo no solo beneficiará a Los Cabos, sino que también abrirá una puerta de entrada para viajeros de más de 20 destinos en Centro y Sudamérica.

La decisión de establecer esta ruta directa responde a la creciente demanda de viajeros latinoamericanos, especialmente desde Colombia, que actualmente representan el mayor número de turistas de la región, consolidándose entre los principales mercados de origen al destino en 2024. La decisión de establecer esta ruta directa responde al creciente interés de los viajeros latinoamericanos, especialmente de Colombia, que actualmente representa el mayor número de visitantes de la región y se ha consolidado entre los principales mercados emisores hacia el destino en 2024. La llegada de esta nueva ruta directa entre Panamá y Los Cabos coincide con un panorama turístico muy positivo en el país. Según cifras de la Autoridad de Turismo de Panamá, de enero a julio de 2025, el país experimentó un crecimiento del 4,3 % en la llegada de visitantes internacionales y un notable aumento del 8.3 % en los ingresos por turismo, que ascendieron a US$3.868,6 millones. “En Copa Airlines, estamos comprometidos con expandir nuestra red y ofrecer a nuestros pasajeros nuevas y emocionantes opciones de viaje. La adición de Los Cabos a nuestro portafolio de destinos demuestra la importancia de este mercado. Esta ruta no solo acortará las distancias, sino que también consolidará a Panamá como un punto de conexión indispensable para el turismo en las Américas”, comentó, Pedro Heilbron, presidente ejecutivo de Copa Airlines.