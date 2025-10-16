Honduras, país sede para la CATM 2025

Por revistaeyn.com

Honduras será el país sede de la feria turística más importante de la región, que se celebrará del 21 al 23 de octubre. Los visitantes estarán en la vibrante ciudad de San Pedro Sula. Hablamos de la Centroamérica Travel Market (CATM 2025).

Durante tres días, el corazón industrial y comercial del país se transformará en el punto de encuentro del turismo centroamericano, recibiendo a delegaciones oficiales, compradores internacionales, tour operadores, aerolíneas, medios de comunicación y representantes del sector público y privado de toda la región.

Con una infraestructura hotelera y de eventos de primer nivel, conectividad aérea internacional y cercanía a destinos turísticos como Tela, La Ceiba, Puerto Cortés y las playas del Caribe hondureño, San Pedro Sula se consolida en el turismo de reuniones como un anfitrión ideal para un evento de esta magnitud.