Honduras, país sede para la CATM 2025

Por revistaeyn.com
Honduras será el país sede de la feria turística más importante de la región, que se celebrará del 21 al 23 de octubre. Los visitantes estarán en la vibrante ciudad de San Pedro Sula. Hablamos de la Centroamérica Travel Market (CATM 2025).
Durante tres días, el corazón industrial y comercial del país se transformará en el punto de encuentro del turismo centroamericano, recibiendo a delegaciones oficiales, compradores internacionales, tour operadores, aerolíneas, medios de comunicación y representantes del sector público y privado de toda la región.
Con una infraestructura hotelera y de eventos de primer nivel, conectividad aérea internacional y cercanía a destinos turísticos como Tela, La Ceiba, Puerto Cortés y las playas del Caribe hondureño, San Pedro Sula se consolida en el turismo de reuniones como un anfitrión ideal para un evento de esta magnitud.
Organizado por la Federación de Cámaras de Turismo de Centroamérica (FEDECATUR) y la Agencia de Promoción Turística de Centroamérica (CATA), con el liderazgo nacional del Instituto Hondureño de Turismo (IHT) y de la Cámara Nacional de Turismo de Honduras (CANATURH), CATM 2025 promete ser una verdadera fiesta del turismo regional, donde Centroamérica mostrará su diversidad natural, cultural y gastronómica al mundo.
El evento reunirá a más de 80 mayoristas internacionales provenientes de Europa, América del Norte, Asia y América del Sur; 150 expositores regionales, entre ellos cadenas hoteleras, aerolíneas y operadores turísticos; y más de 2.000 citas de negocios B2B, que fortalecerán la promoción del turismo multidestino, bajo una sola la marca regional unificada: Centroamérica.
CATM 2025 no solo busca fortalecer la presencia de Centroamérica como multidestino competitivo, sino también generar nuevas oportunidades de inversión, alianzas estratégicas y crecimiento sostenible para los países miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).