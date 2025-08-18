Centroamérica & Mundo

Ucrania pide negociar una paz duradera y no algo que le sirva a nuevos ataques de Rusia

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, subrayó que la paz debe ser duradera y no un pacto que Moscú utilice como trampolín para una nueva ofensiva, recordando la pérdida de Crimea y partes del Donbás en 2014.

Por Agencia EFE En Washington, con la guerra en Ucrania como telón de fondo, las conversaciones sobre un eventual acuerdo de paz viven un momento decisivo. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, subrayó que la paz debe ser duradera y no un pacto que Moscú utilice como trampolín para una nueva ofensiva, recordando la pérdida de Crimea y partes del Donbás en 2014. Zelenski rechazó repetir el escenario de 1994, cuando Ucrania entregó su arsenal nuclear a cambio de garantías de seguridad que, a su juicio, no funcionaron. «Crimea no debería haberse cedido entonces», afirmó, y sostuvo que, pese a la invasión, los ucranianos no han renunciado a Kiev, Odesa ni Járkov.

Tras su llegada a la Casa Blanca, el mandatario ucraniano expresó agradecimiento por el respaldo estadounidense y por la ayuda de socios y aliados. Destacó avances militares en regiones como Donetsk y Sumy y confió en que la cooperación con Estados Unidos y Europa empuje a Rusia hacia una paz. El Gobierno británico dejó claro que Zelenski no debe sentirse obligado a aceptar condiciones que menoscaben la soberanía ucraniana. El ministro Stephen Kinnock afirmó en Radio Times que cualquier cesión territorial debe contar con la aprobación del Gobierno ucraniano y señaló que impedir la entrada de Ucrania en la OTAN no debería formar parte de un arreglo. Kinnock defendió el compromiso europeo de respaldar un acuerdo justo y apoyado por garantías de seguridad sólidas. Mientras tanto, Pekín valoró positivamente el acercamiento entre Washington y Moscú. La portavoz del Ministerio de Exteriores, Mao Ning, expresó el apoyo de China a iniciativas que favorezcan una resolución pacífica y celebró el encuentro entre los presidentes ruso y estadounidense.