“Pagará un precio muy alto”: la advertencia de Trump a Delcy Rodríguez que sacude a Venezuela

El mandatario estadounidense endureció su mensaje contra el nuevo gobierno venezolano tras la captura de Nicolás Maduro, en un escenario de presión judicial, reacción de los mercados y rechazo de varios países a la acción militar.

Por revistaeyn.com / Agencias ADVERTENCIA A DELCY. El presidente de EEUU, Donald Trump, advirtió este domingo que la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, pagará "un precio muy alto" si no coopera con Estados Unidos, después de que fuerzas estadounidenses capturaran y encarcelaran al presidente Nicolás Maduro. "Si no hace lo correcto, va a pagar un precio muy alto, probablemente mayor que el de Maduro", advirtió Trump a la revista The Atlantic en una breve entrevista telefónica. Trump dice que está dispuesto a trabajar con el actual gobierno venezolano siempre que se cumplan los objetivos de Washington, incluido abrir el acceso a la inversión estadounidense en las enormes reservas de crudo venezolanas.

La advertencia de Trump llegó tras la confirmación de Rodríguez como presidenta interina por el Tribunal Supremo y mandos militares. MADURO Y FLORES ANTE LA JUSTICIA. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, comparecerán este lunes ante un tribunal federal de Nueva York en la que será su primera audiencia en EE.UU. tras su captura y traslado al país. Según un portavoz del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, ambos serán llevados ante el juez federal Alvin K. Hellerstein en Manhattan a las 12:00 hora local (17:00 GMT). Maduro y Flores permanecen desde la noche del sábado recluidos en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, una prisión federal de alta seguridad. Maduro está acusado en Estados Unidos de cuatro cargos federales: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer esos mismos artefactos en apoyo de actividades criminales, así como de colaborar con organizaciones criminales calificadas como terroristas por Washington.