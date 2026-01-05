“Pagará un precio muy alto”: la advertencia de Trump a Delcy Rodríguez que sacude a Venezuela

Por revistaeyn.com / Agencias
ADVERTENCIA A DELCY. El presidente de EEUU, Donald Trump, advirtió este domingo que la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, pagará "un precio muy alto" si no coopera con Estados Unidos, después de que fuerzas estadounidenses capturaran y encarcelaran al presidente Nicolás Maduro.
"Si no hace lo correcto, va a pagar un precio muy alto, probablemente mayor que el de Maduro", advirtió Trump a la revista The Atlantic en una breve entrevista telefónica.
Trump dice que está dispuesto a trabajar con el actual gobierno venezolano siempre que se cumplan los objetivos de Washington, incluido abrir el acceso a la inversión estadounidense en las enormes reservas de crudo venezolanas.
La advertencia de Trump llegó tras la confirmación de Rodríguez como presidenta interina por el Tribunal Supremo y mandos militares.
MADURO Y FLORES ANTE LA JUSTICIA. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, comparecerán este lunes ante un tribunal federal de Nueva York en la que será su primera audiencia en EE.UU. tras su captura y traslado al país.
Según un portavoz del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, ambos serán llevados ante el juez federal Alvin K. Hellerstein en Manhattan a las 12:00 hora local (17:00 GMT).
Maduro y Flores permanecen desde la noche del sábado recluidos en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, una prisión federal de alta seguridad.
Maduro está acusado en Estados Unidos de cuatro cargos federales: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer esos mismos artefactos en apoyo de actividades criminales, así como de colaborar con organizaciones criminales calificadas como terroristas por Washington.
CÓMO REACCIONARÁN LOS MERCADOS. Según el sitio financiero especializado en finanzas globales, Ambito.com, “el consenso de mercado apunta a una reacción inicial negativa en las bolsas internacionales”, con caídas estimadas de entre 1% y 2% en Wall Street y un aumento puntual de la volatilidad. No se trata de pánico, sino de una reducción de riesgo mientras los inversores evalúan el alcance real del conflicto.
La experiencia reciente sugiere que, si no hay una escalada sostenida, este tipo de movimientos suelen durar horas o pocos días. Los sectores más sensibles al riesgo geopolítico —consumo discrecional, transporte y compañías intensivas en energía— aparecen como los más vulnerables en el corto plazo.
SEIS PAÍSES EN CONTRA. Los Gobiernos de España, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay rechazaron este domingo (04.01.2026) "las acciones militares ejecutadas unilateralmente en territorio de Venezuela".
"Expresamos nuestra profunda preocupación y rechazo frente a las acciones militares ejecutadas unilateralmente en territorio de Venezuela, las cuales contravienen principios fundamentales del derecho internacional, en particular la prohibición del uso y la amenaza de la fuerza, el respeto a la soberanía y a la integridad territorial de los Estados", han señalado los seis países en un comunicado.
Los firmantes también han manifestado su "preocupación ante cualquier intento de control gubernamental, de administración o apropiación externa de recursos naturales o estratégicos", como lo manifestó la víspera el presidente estadounidense, Donald Trump.