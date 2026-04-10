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Un dato no menor: Rusia refuerza su respaldo a Cuba y reconfigura tablero en el Caribe

La visita del vicecanciller ruso Serguéi Riabkov a La Habana y el envío de crudo consolidan un giro estratégico en medio del endurecimiento de Washington. El respaldo de Moscú llega en un momento crítico para la isla y reordena las señales en el Caribe.

Por: revistaeyn.com - Agencias La llegada a La Habana del vicecanciller ruso Serguéi Riabkov marca algo más que un gesto diplomático. En medio de una creciente presión de Estados Unidos sobre Cuba, Moscú decidió escalar su respaldo con una señal política y energética simultánea: apoyo explícito al gobierno y envíos de petróleo para aliviar la crisis de suministro. Durante su encuentro con el presidente Miguel Díaz-Canel, Riabkov fue categórico: Rusia está “ciento por ciento” solidaria con la isla. El mensaje, difundido por la Presidencia cubana, fue acompañado por hechos concretos. La reciente llegada de un cargamento de 730.000 barriles de crudo —y el anuncio de un segundo envío— apunta directamente a uno de los puntos más sensibles de la economía cubana: el abastecimiento energético. Para La Habana, el gesto tiene una lectura inmediata. “Es una muestra de que Cuba no está sola”, afirmó Díaz-Canel, en un contexto donde el suministro de petróleo se convirtió en una herramienta de presión clave.

Un respaldo que llega en el momento más crítico

El movimiento de Moscú se produce tras el endurecimiento de la política hacia Cuba por parte de la administración de Donald Trump, que ha intensificado las sanciones y, en particular, bloqueado los flujos energéticos que anteriormente llegaban desde Venezuela. Ese ajuste alteró uno de los equilibrios básicos de la economía cubana. Sin el respaldo petrolero venezolano, la isla quedó más expuesta a restricciones energéticas, con impacto directo en actividad, transporte y suministro eléctrico. En ese contexto, la irrupción de Rusia como proveedor alternativo no solo cubre una necesidad inmediata, sino que introduce una variable geopolítica más amplia: la reactivación de una relación estratégica con capacidad de influir en la estabilidad del Caribe.

Señal política: resistencia y alineamientos

El respaldo ruso coincide con un endurecimiento del discurso interno en Cuba. En una entrevista con la cadena NBC, Díaz-Canel descartó de plano cualquier posibilidad de dimisión. “Renunciar no forma parte de nuestro vocabulario”, afirmó, subrayando además la soberanía del país frente a presiones externas. La declaración se inscribe en un momento en el que desde Washington se han multiplicado las referencias a un eventual cambio de régimen. Lejos de moderar la posición, el apoyo de Moscú parece reforzar la postura del gobierno cubano. La combinación de asistencia energética y respaldo diplomático actúa como un factor de estabilización en el corto plazo, al menos desde la perspectiva de La Habana.

Un equilibrio en evolución