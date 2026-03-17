Marco Rubio: cambios anunciados por Cuba no son suficientemente drásticos

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, indicó este martes que las reformas anunciadas por Cuba en medio de las conversaciones con Washington no constituyen un cambio “lo suficientemente drástico” y aseguró que no lograrán reparar una economía fallida.

Por: EFE “Cuba tiene una economía que no funciona, así como un sistema político y gubernamental que no logran reparar, por lo tanto, deben realizar cambios drásticos. Lo que anunciaron ayer no resulta lo suficientemente drástico. No va a solucionar el problema”, advirtió el secretario Marco Rubio ante la prensa en el Despacho Oval. Este lunes, el Gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel confirmó que permitirá a sus ciudadanos en el exterior invertir en empresas privadas en la isla, medidas que incluyen también la participación de grandes inversores “especialmente en infraestructuras” de sectores considerados prioritarios como el turístico, la minería y el energético.

Preguntado sobre si apoyaría una eventual flexibilización del embargo que Estados Unidos mantiene sobre la isla desde hace más de 60 años – un reclamo de La Habana de larga duración-, el jefe de la diplomacia estadounidense insistió en que esta medida “está vinculada al cambio político en la isla”.

“La realidad es que su economía no funciona. Es una economía disfuncional. Es una economía que ha logrado sobrevivir (...) gracias a los subsidios de la Unión Soviética y, posteriormente, de Venezuela”, dijo el político cubano-estadounidense, designado por el presidente Donald Trump para conducir el diálogo con el país caribeño. Según Rubio, el hecho de que “no reciban dichos subsidios” ha provocado que Cuba se encuentre hoy “en una situación muy complicada”. “Además, quienes están al mando no saben cómo solucionar el problema, por lo que es necesario que asuman el liderazgo personas nuevas”, advirtió.

¿Salida del presidente Díaz-Canel?