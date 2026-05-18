Acusan a Alex Saab de lavado de dinero en una corte de Miami tras su deportación

Por: EFE

El exministro venezolano y empresario colombiano, Alex Saab, señalado en EE.UU. como "testaferro" del depuesto presidente de Venezuela Nicolás Maduro, se presentó este lunes en una Corte Federal de Miami, en la que enfrentará cargos de lavado de dinero, tras su deportación del sábado desde ese país.

Saab, de 54 años y quien ya había enfrentado cargos criminales en Estados Unidos, fue acusado este lunes por el Distrito Sur de Florida de cargos relacionados con lavado de dinero y conspiración para realizar transacciones financieras, ocultar y disfrazar el origen de fondos.

Vestido con un overol marrón, Saab, considerado un estrecho aliado de Maduro, ya había sido acusado previamente en Estados Unidos de haberse enriquecido ilícitamente mediante contratos gubernamentales y de actuar como presunto testaferro del líder chavista.

El sábado el Gobierno de Venezuela, a cargo de Delcy Rodríguez, informó de la deportación de Saab por "la comisión de diversos delitos en Estados Unidos".

“Alex Saab es un criminal que hizo su fortuna a costa del hambre de los venezolanos”. Así describió el político Juan Pablo Guanipa, referente opositor.

En una publicación en sus redes sociales, Guanipa afirmó que el ex ministro del régimen chavista es responsable de enriquecerse ilícitamente por medio de contratos en el programa de alimentos gubernamental.

El opositor sostiene que la deportación ofrece una oportunidad para que Saab enfrente a la justicia estadounidense por blanqueo de capitales y corrupción, en el marco de una profunda crisis social en Venezuela.

“Es una gran noticia para los venezolanos que ese delincuente enfrente la justicia. En el futuro responderá también ante los tribunales de una Venezuela democrática”, agregó Guanipa.