Venezuela aprueba histórica Ley de Amnistía tras 27 años de chavismo

La Asamblea Nacional sancionó por unanimidad la nueva Ley de Amnistía en Venezuela y fue promulgada de inmediato por la presidenta interina Delcy Rodríguez. La oposición celebra avances, aunque denuncia límites y “chantaje político”.

Por revistaeyn.com / Agencias En un giro político de alto impacto, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó por unanimidad una histórica Ley de Amnistía que abarca hechos ocurridos durante 27 años de chavismo. El texto fue remitido de inmediato al Ejecutivo y promulgado por la presidenta interina, Delcy Rodríguez, quien afirmó desde el Palacio de Miraflores que “hay que saber pedir perdón y saber también recibir perdón”. La norma se produce en un contexto de fuerte presión internacional, especialmente desde Washington, y tras un proceso gradual de excarcelaciones iniciado en enero. Según la ONG Foro Penal, 448 detenidos han sido liberados en las últimas semanas, aunque todavía permanecen 644 personas privadas de libertad por motivos políticos. La aprobación de la ley marca uno de los movimientos políticos más significativos en Venezuela en casi tres décadas.

¿Qué establece la nueva Ley de Amnistía?

El artículo 7, cuya redacción había trabado el debate días atrás, fue modificado y finalmente aprobado por unanimidad. La ley concede amnistía a "toda persona que se encuentre o pueda ser procesada o condenada por delitos o faltas acaecidos" durante el período chavista, siempre que "esté a derecho o se ponga a derecho".

El nuevo texto permite que venezolanos en el exilio designen un apoderado ante el tribunal competente para solicitar el beneficio. Además, establece que, una vez presentada la solicitud de amnistía, la persona no podrá ser privada de libertad por los hechos contemplados en la norma y deberá comparecer ante el juez para formalizar el otorgamiento. Sin embargo, la ley excluye expresamente: -Violaciones de derechos humanos.

-Delitos de lesa humanidad, conforme a la Constitución.

-Personas que hayan promovido, financiado o participado en acciones armadas o de fuerza contra la soberanía venezolana. -Una comisión especial analizará de forma individual los casos incluidos en estas excepciones.

Un símbolo político

Más allá de sus alcances técnicos, la Ley de Amnistía tiene un fuerte valor simbólico. Durante años, el principal mecanismo de control político en Venezuela no fue solo la cárcel, sino la barrera invisible del miedo: la imposibilidad de pensar, disentir y expresarse sin consecuencias judiciales. La unanimidad parlamentaria —con mayoría oficialista y participación opositora— envía una señal de descompresión política. Según el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, lo único que lamenta “es que hayan tenido que darse hechos tan lamentables y catastróficos para que promovamos la unión y la paz”.

Expertos independientes de Naciones Unidas advirtieron que la amnistía debe aplicarse dentro de un proceso integral de justicia transicional y abarcar a todas las víctimas de enjuiciamientos ilegales.

