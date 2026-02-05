Venezuela: Familias piden liberar a presos políticos y participar en proceso de amnistía

Decenas de familiares y activistas se concentraron con imágenes y carteles con los nombres de sus parientes, banderas de Venezuela y pancartas con mensajes como, 'Seguimos esperando la libertad de todos los presos políticos'.

Familiares de presos políticos en Venezuela protestaron frente al Palacio de Justicia de Caracas para exigir la libertad de todos estos detenidos y pedir su participación en la discusión del proyecto de ley de amnistía propuesto recientemente por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

"Justicia, justicia, justicia y libertad, todos son inocentes, ninguno delincuente", coreaban los asistentes, cerca de quienes había una gran presencia de funcionarios militares y policiales.

Los familiares pidieron justicia y libertad plena "incluso de los excarcelados", quienes han salido en libertad con medidas cautelares, como prohibición de salir del país, declaración a los medios sobre sus casos y la obligatoriedad de presentarse periódicamente ante tribunales, entre otras, según organizaciones no gubernamentales.

El activista Diego Casanova, miembro del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, dijo durante la protesta que exigen que las víctimas, incluyendo a los familiares, sean incorporadas "en todo este proceso de construcción de este proyecto de ley", cuya primera discusión fue convocada por la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), controlada por el chavismo.

"Si no hay participación real de las víctimas, lamentablemente no va a ser una amnistía real ni legítima", advirtió.

Casanova exigió también la publicación del proyecto para que pueda ser discutido por la población.