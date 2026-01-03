Venezuela: EEUU acusa formalmente a Maduro y a Cilia Flores por narcotráfico y delitos con armas de guerra

Por revistaeyn.com
La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, anunció que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, fueron acusados formalmente en el Distrito Sur de Nueva York por una serie de delitos graves relacionados con el narcotráfico internacional y el uso de armas de guerra.
Según informó la funcionaria a través de una declaración publicada en su cuenta oficial en la red social X, Maduro enfrenta cargos por conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína a territorio estadounidense, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, así como conspiración para poseer este tipo de armamento contra los Estados Unidos. En el mismo proceso judicial también figura su esposa, Cilia Flores.
“Pronto enfrentarán todo el peso de la justicia estadounidense en territorio estadounidense y ante tribunales estadounidenses”, afirmó Bondi en su mensaje, difundido por agencias internacionales.
En su declaración, la fiscal general agradeció al presidente Donald Trump por “el coraje de exigir rendición de cuentas en nombre del pueblo estadounidense” y destacó el rol de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. “Un enorme agradecimiento a nuestras valientes Fuerzas Armadas, que llevaron a cabo la increíble y altamente exitosa misión para capturar a estos dos presuntos narcotraficantes internacionales”, sostuvo la jefa del Departamento de Justicia.
De acuerdo con información difundida por el medio France 24, las acusaciones contra Maduro incluyen su presunto liderazgo del denominado “Cartel de los Soles”, una organización que fue incorporada por el gobierno estadounidense a la lista de grupos narcoterroristas. Entre los señalamientos figuran conspiración para el narcotráfico internacional, narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y supuestos vínculos con organizaciones armadas, como las FARC, con fines políticos.
El senador republicano Mike Lee señaló, tras una conversación con el secretario de Estado Marco Rubio, que Maduro fue capturado por fuerzas estadounidenses y que enfrentará un juicio penal en territorio de Estados Unidos. Según Lee, Rubio indicó además que, tras la detención, no se contemplan nuevas acciones militares.