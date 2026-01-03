Venezuela: EEUU acusa formalmente a Maduro y a Cilia Flores por narcotráfico y delitos con armas de guerra

Por revistaeyn.com

La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, anunció que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, fueron acusados formalmente en el Distrito Sur de Nueva York por una serie de delitos graves relacionados con el narcotráfico internacional y el uso de armas de guerra.

Según informó la funcionaria a través de una declaración publicada en su cuenta oficial en la red social X, Maduro enfrenta cargos por conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína a territorio estadounidense, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, así como conspiración para poseer este tipo de armamento contra los Estados Unidos. En el mismo proceso judicial también figura su esposa, Cilia Flores.

“Pronto enfrentarán todo el peso de la justicia estadounidense en territorio estadounidense y ante tribunales estadounidenses”, afirmó Bondi en su mensaje, difundido por agencias internacionales.