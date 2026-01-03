Centroamérica & Mundo

Venezuela: Trump anunció por su red que Maduro y su esposa fueron capturados y sacados del país en avión

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, denunció este sábado el que calificó como "secuestro" del presidente Nicolás Maduro y responsabilizó al Gobierno de EE.UU. de lo que pueda pasar con la vida del líder chavista, luego de que el mandatario Donald Trump informara de que el gobernante suramericano y su esposa, Cilia Flores, habían sido capturados y sacados "por aire del país", en medio de un ataque estadounidense.

Por revistayen.com La crisis venezolana escaló aceleradamente en las últimas horas. Tras los ataques de la madrugada en distintos puntos del país, se produjo la presunta detención de Nicolás Maduro. El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó hoy que Estados Unidos ha llevado a cabo "con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, que ha sido, junto con su mujer capturado y sacado por aire del país".

"La operación fue realizada en conjunción con las fuerzas del orden de Estados Unidos", aseguró Trump en un mensaje en la red social Truth Social en la que indicó que dará más información hoy en una rueda de prensa.

REACCIONES ANTE LA DETENCIÓN DE MADURO Y SU ESPOSA

Tras conocerse el hecho, el presidente argentino, Javier Milei, celebró este sábado el anuncio de su par estadounidense, Donald Trump, sobre la captura del líder venezolano Nicolás Maduro anunciada por el primero, mediante una publicación en X con el mensaje: "La libertad avanza. Viva la libertad carajo". Mientras que la vicepresidenta venezolana decía que se desconoce el paradero de Nicolás Maduro y su esposa, pero exigía prueba de vida. "Condenamos esta forma brutal, salvaje, de agresión contra nuestro pueblo que ha cobrado la vida de funcionarios militares, que se convierten en mártires de nuestra patria, y que ha cobrado la vida de inocentes venezolanos civiles", expresó Delcy Rodríguez. El ministro de Defensa venezolano asegura que el “país resistirá con su Plan de Defensa Integral”.

La Administración de Maduro también declaró el estado "conmoción exterior" para proteger el territorio nacional y pasar "de inmediato a la lucha armada". México rechazó este sábado "enérgicamente" el ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela, con acciones en Caracas y otras ciudades del país, y en el que fueron capturados Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, a la vez que urgió a Naciones Unidas a "actuar inmediatamente" "El Gobierno de México condena y rechaza enérgicamente las acciones militares ejecutadas unilateralmente en las últimas horas por fuerzas armadas de los Estados Unidos de América contra objetivos en territorio de la República Bolivariana de Venezuela, en clara violación del artículo 2 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)", aseveró un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, compartido por la presidenta, Claudia Sheinbaum. El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este sábado que la captura del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, así como los bombardeos al país sudamericano por parte del Gobierno de EE.UU. "cruzan una línea inaceptable". A esta postura se sumaron Cuba, Irán y Colombia, que pidió una reunión urgente de la ONU y de la OEA. El Frente Guasu, una alianza de movimientos de izquierda de Paraguay, expresó este sábado su "enérgico y categórico rechazo al ataque armado" de Estados Unidos contra Venezuela y alertó que esa situación constituye "una grave amenaza" para la paz y la estabilidad de América Latina. Por su parte, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, sigue "con atención" la evolución de los acontecimientos en Venezuela tras el reciente ataque de Estados Unidos, cuyo presidente, Donald Trump, ha asegurado la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro. "La presidenta del Gobierno, Giorgia Meloni, sigue con atención la situación en Venezuela, manteniéndose en contacto constante con el ministro de Exteriores y de la Cooperación Internacional, Antonio Tajani, para obtener información sobre nuestros connacionales", afirmó el Ejecutivo italiano en un breve comunicado. Asimismo, representantes de la UE y líderes de distintos países europeos defendieron este sábado la necesidad de garantizar la seguridad de sus ciudadanos en Venezuela y evitaron pronunciarse sobre el ataque aéreo de Estados Unidos y el anuncio por parte del presidente estadounidense de la detención del líder venezolano Nicolás Maduro. "A todos los criminales narco chavistas les llega su hora", aseguró este sábado el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, tras conocerse el anuncio de su homólogo estadounidense, Donald Trump, sobre la captura del líder venezolano Nicolás Maduro. "A todos los criminales narco chavistas les llega su hora. Su estructura terminará de caer en todo el continente", indicó en su cuenta de la red social X. En noviembre, Trump advirtió sobre la posibilidad de ataques sobre territorio venezolano en medio de su campaña contra Venezuela y del Gobierno de Nicolás Maduro, al que acusa de supuestamente liderar una red de narcotráfico. Por su parte, el Gobierno de Venezuela había denunciado como "amenaza" el despliegue aeronaval que mantiene Estados Unidos en el mar Caribe desde agosto, el cual Maduro interpreta como un intento para sacarlo del poder.

PASO A PASO LO QUE SUCEDIÓ DURANTE LA MADRUGADA DEL SÁBADO EN VENEZUELA