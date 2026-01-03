Centroamérica & Mundo

Venezuela: Reportan explosiones en Caracas y Gobierno de Maduro denuncia la "gravísima agresión militar" de EEUU

Medios locales y usuarios en redes sociales han reportado explosiones en diversos puntos de la capital venezolana, como El Valle, los Próceres, La Pastora, 23 de Enero, La Carlota, entre otros. De acuerdo con fuentes de la Administración citadas por CBS News, Trump ha ordenado atacar objetivos dentro de Venezuela, incluidos militares, en una escalada de su campaña de presión al régimen de Maduro.

Por revistaeyn.com Varias detonaciones y explosiones con sobrevuelo de aviones se escucharon la madrugada de este sábado (03.01.2026) en Caracas sin que hasta el momento se conozcan detalles, en momentos en que Venezuela ha denunciado "amenazas" del gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por el despliegue militar en el Caribe y las advertencias de ataques terrestres. De acuerdo con fuentes de la Administración de EEUU citadas por CBS News, Trump ha ordenado atacar objetivos dentro de Venezuela, incluidos militares, en una escalada de su campaña de presión al régimen de Maduro. Fox News tambien confirmó que Trump ha ordenado los ataque aéreos contra varios objetivos dentro de Venezuela, con un mayor foco en la zona costera alrededor de La Guaira, cerca del aeropuerto de Maiquetía y en una zona que incluye posibles objetivos militares clave para el régimen de Maduro. Otros medios estadounidense al principio solo indicaban que Washington estaba al tanto de las detonaciones, pero no confirmaban que se trataran de ataques ordenados por la Casa Blanca.

Por su parte, el Gobierno de Venezuela denunció este sábado una "gravísima agresión militar" estadounidense en localidades civiles y militares y ordenó el "despliegue del comando para la defensa integral de la nación". "Se ha ordenado el inmediato despliegue del Comando para la Defensa Integral de la Nación y de los Órganos de Dirección para la Defensa Integral en todos los estados y municipios del país", dijo el Gobierno en un comunicado leído en la televisión estatal VTV. Maduro ordenó la implementación del decreto que declara el estado "conmoción exterior" para proteger el territorio nacional y pasar "de inmediato a la lucha armada". Este hecho constituye "una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas, especialmente de sus artículos 1 y 2, que consagran el respeto a la soberanía, la igualdad jurídica de los Estados y la prohibición del uso de la fuerza", añadió el Gobierno al alertar que esta "agresión amenaza la paz y estabilidad internacional, concretamente de América Latina y el Caribe, y pone en grave riesgo la vida de millones de personas". Además, dijo que se reserva el derecho a ejercer el "legítimo" derecho a la defensa para proteger a su pueblo y su territorio, al citar el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. Fuego y algunos daños en el vallado de la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda, también conocida como La Carlota, el principal aeropuerto militar de Caracas, fueron constatados por EFE la madrugada de este sábado, después de que el Gobierno de Venezuela denunció una "agresión militar" de Estados Unidos. Además del fuego, en el lugar se observaban restos de árboles y destrozos en la principal autopista de la ciudad, adyacente a la instalación militar, donde también se encontraban uniformados en vehículos que rodeaban la zona.

EXPLOSIONES EN VENEZUELA

En redes sociales circulan imágenes de explosiones en varios puntos de la capital venezolana, mientras usuarios reportaron detonaciones en el principal fuerte militar del país, Fuerte Tiuna, al oeste de la ciudad y en la base militar de La Carlota. "Fuerte Tiuna -principal complejo militar del país- está explotando", se escucha decir a la gente que graba vídeos desde sus ventanas. Además, de acuerdo a vecinos de la zona hubo una explosión en una montaña ubicada al frente del complejo militar, se fue "inmediatamente" la luz y luego se escucharon helicópteros y "ráfagas de tiros". "Una gran parte de los civiles habitantes de residencias dentro del Fuerte Tiuna empezaron a salir del complejo militar", señaló un residente de la zona, que prefirió no identificarse. Varios aviones sobrevuelan la ciudad. Medios locales y usuarios en redes sociales han reportado explosiones en diversos puntos de la capital venezolana, como El Valle, los Próceres, La Pastora, 23 de Enero, La Carlota, entre otros.

Igualmente, han informado de detonaciones en otras zonas del país como La Guaira (norte, cercano a Caracas), Higuerote (norte, estado Miranda), así como Maracay, capital del estado Aragua (norte).

Testigos dijeron a EFE que las detonaciones se sintieron cerca del puerto de La Guaira, que estremecieron paredes, vidrios y camas de los edificios aledaños. Trump mencionó en noviembre la posibilidad de ataques sobre territorio venezolano en medio de su campaña contra Venezuela y del Gobierno de Nicolás Maduro, al que acusa de supuestamente liderar una red de narcotráfico.

PETRO PIDE REUNIONES URGENTES DE LA ONU Y OEA

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró este sábado que Caracas está siendo bombardeada, luego de que se escucharan de madrugada detonaciones y explosiones en varios puntos de la capital venezolana. "En este momento bombardean Caracas. Alerta a todo el mundo han atacado a Venezuela. Bombardean con misiles", manifestó Petro en su cuenta de X en la que señaló que la Organización de Estados Americanos (OEA) y la ONU "deben reunirse de inmediato". Petro que es un severo crítico del despliegue aeronaval de Estados Unidos en el Caribe con el pretexto de combatir el narcotráfico y de los bombardeos de lanchas supuestamente cargadas con drogas tanto en el mar Caribe como en el Pacífico oriental, subrayó que Colombia es desde este 1 de enero miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU y como tal puede actuar en el campo diplomático. "Colombia desde ayer es miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, debe ser convocado de inmediato. Establecer la legalidad internacional de la agresión sobre Venezuela", manifestó.

CUBA CONDENA EL ATAQUE DE EEUU A VENEZUELA

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, denunció este sábado el "criminal ataque" de Estados Unidos contra Venezuela y dijo que "nuestra #ZonaDePaz está siendo brutalmente asaltada". "#Cuba denuncia y demanda URGENTE reacción de la comunidad internacional contra criminal ataque de E.U a #Venezuela. Nuestra #ZonaDePaz está siendo brutalmente asaltada. Terrorismo de Estado contra el bravo pueblo venezolano y contra Nuestra América", advirtió en su cuenta de X. Por su parte, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, condenó "enérgicamente la agresión militar en curso de #EEUU contra #Venezuela". "Los bombardeos y acciones bélicas contra Caracas y otras localidades del país son actos cobardes contra una nación que no ha agredido a EEUU ni a ningún otro país", señaló.

El pasado viernes, el presidente estadounidense anunció un ataque contra una "gran instalación" dentro de su campaña contra una red de narcotráfico liderada, según Washington, por Venezuela, aunque no especificó si el hecho se produjo dentro del territorio venezolano. El lunes, Trump indicó que el ataque fue en un muelle, pero tampoco precisó la zona geográfica del bombardeo. Según informó el New York Times el lunes, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos llevó a cabo la semana pasada un ataque con drones contra una instalación portuaria en Venezuela. El jueves, Maduro dijo, en una entrevista, que el sistema defensivo de su país "ha garantizado y garantizará la integridad territorial" venezolana, al ser consultado sobre este presunto ataque terrestre, que no confirmó ni desmintió.