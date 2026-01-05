Venezuela en transición: Marco Rubio habla de Delcy Rodríguez y María Corina Machado

Centroamérica & Mundo

Rubio manifestó que Estados Unidos, que capturó ayer a Maduro en Caracas y lo llevó a un prisión en Nueva York, en la que enfrenta cargos de narcotráfico, le ofreció "múltiples ocasiones la oportunidad de retirarse de la escena de manera positiva".

POR EFE La Administración del presidente de EEUU, Donald Trump, descartó este domingo a la líder opositora, María Corina Machado, para solucionar los problemas inmediatos de Venezuela tras la captura del gobernante Nicolás Maduro, y en su lugar ofreció una oportunidad al Ejecutivo liderado ahora por la vicepresidenta Delcy Rodríguez. El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, aseguró este domingo que Delcy, vicepresidenta de Venezuela, es alguien con quien sí se puede negociar, a diferencia de Nicolás Maduro, quien rompía cualquier acuerdo establecido con Estados Unidos. "La diferencia es que la persona que estaba a cargo (Maduro), aunque no legítimamente en el pasado, no era alguien con quien se pudiera trabajar. Simplemente no podíamos trabajar con él", manifestó Rubio al canal CBS. "Él no es una persona que alguna vez haya cumplido alguno de los acuerdos que hizo", manifestó el secretario.

"Rompió todos los acuerdos que hizo, se burló de la Administración Biden (2021-2024) con el acuerdo que hicieron con él", agregó. Rubio manifestó que Estados Unidos, que capturó ayer a Maduro en Caracas y lo llevó a un prisión en Nueva York, en la que enfrenta cargos de narcotráfico, le ofreció "múltiples ocasiones la oportunidad de retirarse de la escena de manera positiva". El republicano recalcó que el líder chavista "eligió no hacerlo, pero su número dos (Rodríguez) ahora dirige el país". "Su número dos es alguien con quien se puede trabajar", aseguró. "Ahora hay otras personas a cargo del aparato militar y policial allí (en Venezuela). Tendrán que decidir ahora qué dirección quieren tomar, y esperamos que elijan una dirección diferente a la que eligió Nicolás Maduro. En última instancia, esperamos que esto conduzca a una transición integral en Venezuela", dijo Rubio, esta vez a NBC News. El secretario de Estado aclaró que su país gestionará la "dirección" hacia la que se moverá Venezuela en lo adelante, después de que Trump dijera que Washington gobernaría la nación suramericana hasta que haya una transición, aunque insistió en que EE.UU. no mantiene tropas en territorio venezolano. También advirtió en ABC News cuentan aún con el margen de presión que les da el bloqueo al crudo de la nación suramericana ordenado por Trump y agregó que seguirán incautando tanqueros sancionados que transporten petróleo venezolano, una de las estrategias de presión que Washington impuso en las últimas semanas contra Caracas.

Rubio dice que mayoría de oposición liderada por Machado no "está presente" en Venezuela

Rubio reconoció este domingo la labor de la "fantástica" líder opositora venezolana, María Corina Machado, pero advirtió que la mayoría de su movimiento "ya no está presente" en Venezuela, por lo que Washington trabajará de momento con el Gobierno de Caracas en pos de una pronta transición. "María Corina Machado es fantástica, y la conozco desde hace mucho tiempo (...), pero aquí está la realidad a la que nos enfrentamos, la realidad inmediata que es que, lamentablemente, la gran mayoría de la oposición ya no está presente en Venezuela. Tenemos asuntos a corto plazo que deben abordarse de inmediato", dijo Rubio a NBC News. El jefe de la diplomacia estadounidense insistió a NBC News en que EEUU desea "un futuro brillante para Venezuela, una transición a la democracia", un día después de que Washington capturara en Caracas al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores, y los enviara a Nueva York para enfrentar cargos de narcoterrorismo.