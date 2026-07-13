Venezuela: La NASA asegura que una falla desplazó hasta 60cm. la superficie

Por: EFE

La agencia espacial estadounidense publicó este lunes una serie de datos sobre el movimiento telúrico registrado con el satélite NISAR, que fue puesto en órbita hace un año para mapear con detalle milimétrico la superficie terrestre.

Según los datos recopilados por la NASA, la falla causante del terremoto se fracturó desde la localidad de Morón, avanzó por el mar y regresó a tierra firme cerca del aeropuerto internacional de Caracas.

"Esta falla forma parte de una red de fracturas situada a lo largo del límite entre la placa del Caribe, al norte, y la placa sudamericana, al sur", explicó en un comunicado, en el que señaló que las fallas acumularon tensión "durante un largo tiempo" antes de fracturarse.

Al sur del aeropuerto de Caracas se registró uno de los mayores desplazamientos de tierra, de hasta 60 centímetros.