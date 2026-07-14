Marca internacional Fogo de Chão abrirá su primer restaurante en Costa Rica

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A través de un acuerdo de desarrollo con la empresa Fuego Tico S.A., el primer Fogo de Chão en Costa Rica abrirá sus puertas en el Hotel Sheraton en Escazú.

Por revistaeyn.com Fogo de Chão, la marca internacional de restaurantes originaria de Brasil, anunció que traerá por primera vez a Costa Rica su experiencia gastronómica. A través de un acuerdo de desarrollo con la empresa Fuego Tico S.A., el primer Fogo de Chão en el país abrirá sus puertas en el Hotel Sheraton en Escazú. Fuego Tico S.A. es parte del grupo que opera en Costa Rica más de 80 restaurantes de marcas globales icónicas como Burger King, Domino’s Pizza, Arby’s, Popeyes y Juan Valdez Café.

Fundado en el sur de Brasil en 1979, Fogo de Chão cumple casi cinco décadas de ser reconocido por su experiencia gastronómica que invita a descubrir algo nuevo y por ofrecer El Arte del Churrasco, donde los invitados pueden observar cómo los experimentados chefs gauchos preparan y asan al fuego cortes de alta calidad sobre una llama abierta. Con un ambiente contemporáneo y propuestas únicas, que incluyen la fresca y estacional Mesa de Mercado y el galardonado Bar Fogo con cocteles artesanales y vinos sudamericanos, Fogo se ha convertido en uno de los destinos gastronómicos preferidos por sus leales invitados y nuevos visitantes en todo el mundo.