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¿Qué pasará con la mina Cobre Panamá? La definición llegará antes de fin de año

La reapertura de la mina es tema que gravita en Panamá no exento de polémica: los ambientalistas y sectores civiles organizados insisten en que el proyecto es perjudicial y debe seguir cerrado, mientras que los extrabajadores del enclave, sectores económicos y una parte de la opinión pública claman por su pronta reactivación.

Por Agencia EFE Un equipo ministerial analiza una auditoría integral de la mina de cobre Cobre Panamá, cerrada desde 2023 por orden judicial y valorada en US$10.000 millones. Su recomendación sobre el futuro del proyecto será entregada al presidente de Panamá, José Raúl Mulino, antes de que finalice 2026. "Nos anima producir resultados lo antes posible (...) hemos conversado que debemos llevar una recomendación al presidente antes de que finalice este año", declaró en un encuentro con la prensa el ministro panameño de Economía y Finanzas, Felipe Chapman.

La mina Cobre Panamá, operada por Minera Panamá, una filial de la canadiense First Quantum Minerals (FQM), y la única explotación de ese mineral en el país centroamericano, fue clausurada después de que la Corte Suprema declarara en noviembre de 2023 inconstitucional su contrato de concesión. El fallo llegó en medio de las mayores protestas públicas en años en Panamá, que mezclaron un rechazo a la mina y al gobierno de turno, presidido por Laurentino Cortizo (2019-2024). Chapman y los ministros de Comercio e Industria, Julio Moltó, y de Ambiente, Juan Carlos Navarro, conforman una comisión que estudia de manera "exhaustiva" la auditoría realizada por la firma suiza SGS durante varios meses y entregada al Gobierno el pasado 19 de junio. Esta auditoría integral, compuesta de 15 tomos de 1.350 páginas cada uno más anexos, contiene datos técnicos que son los insumos para tomar decisiones alejadas "de las presiones corporativas y de los radicalismos ideológicos" que envolvieron el tema de la mina Cobre Panamá, como afirmaron los ministros. El ministro de Ambiente señaló que la auditoría arrojó que la operación de la mina por parte de la filial de First Quantum "presenta un cumplimiento general del 87,64 % de los 370 compromisos ambientales auditables adquiridos por la empresa".