Venezuela inicia conversaciones con EE.UU. y FMI para reconstruir infraestructuras

Centroamérica & Mundo

Según la presidenta interina Rodríguez, hay, al menos, 855 edificios afectados por los sismos, que han dejado al menos 2.595 muertos y 12.400 heridos. La funcionaria admitió en conferencia de prensa estar atravesando "un problema de salud".

Por: EFE La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este jueves que mantiene conversaciones con el Departamento de Estado de Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para "recuperar recursos" que permitan la reconstrucción de infraestructura afectada en el país suramericano por los devastadores terremotos del pasado 24 de junio. En una conferencia de prensa, la mandataria también dijo que su Gobierno ha estado en contacto con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, que "ya han ofrecido cooperación no reembolsable para atender el proceso de recuperación", además de "líneas de créditos" para Venezuela. Reforzando el alineamiento entre Venezuela y EE.UU:, el presidente Donald Trump afirmó este jueves que la relación entre ambos países "es excelente", y que al país suramericano le está yendo mejor que nunca con la explotación y exportación de petróleo, sin mencionar cómo los terremotos pueden afectar a la situación económica del país. Según Rodríguez, hay, al menos, 855 edificios afectados por los sismos, que han dejado al menos 2.595 muertos y 12.400 heridos.

Plan de reconstrucción

Rodríguez recordó que creó un fondo inicial con el equivalente a US$200 millones y una cuenta en la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe para "la donación en dinero internacional" que será destinado para viviendas y que tendrá "todos los mecanismos de auditoría". Además, informó de la reciente llegada de un grupo "muy especializado y profesional" de Israel para la recuperación de infraestructura y de "determinación de la situación" de las construcciones que no colapsaron completamente pero que sufrieron daños. Los daños causados en viviendas y activos económicos, como vehículos, edificios o comercios tras los dos terremotos tienen una estimación preliminar de US$6.700 millones, según una evaluación satelital basada en el Análisis Digital Rápido (Rapida) del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El Gobierno ha cifrado sobre las 12.800 las personas que han perdido sus viviendas, mientras la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) ha documentado 16.000 ciudadanos que han debido buscar un lugar alternativo para vivir.

Situación de salud de Delcy Rodríguez