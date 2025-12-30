Xiomara Castro, pasa a la historia como la primera presidenta de Honduras

Castro llegó al poder bajo la bandera del Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda) , cuyo coordinador general es el expresidente Manuel Zelaya, quien es su esposo y principal asesor.

En su más reciente mensaje a escala nacional, gradeció "al pueblo hondureño que me favoreció con su voto y con su respaldo, y por el honor de haber servido a mi patria con dignidad".

Xiomara Castro pasa a la historia de Honduras, luego de ser la primera presidenta del país. La política estará cuatro años en el poder. Entrega el cargo el 27 de enero de 2026.

La presidenta aprovechó la ocasión para hacer un resumen de sus principales obras sociales y de infraestructura a nivel nacional en cuatro años de mandato.

“En construcción, avanzadas siete hospitales y dos en licitación, más de dos mil kilómetros de carreteras reparadas, caminos productivos con pavimento de concreto hidráulico, ciento veinticinco canchas deportivas y nueve estadios”.

Castro sostuvo que su Gobierno dejó un país en mejores condiciones que las encontradas al inicio de su mandato. “Dejamos un país mejor como lo encontramos, cinco mil escuelas reconstruidas, de las doce mil que encontramos abandonadas”.

Expresó que no ha sido fácil el camino de su Gobierno en tres años y once meses que lleva, y que recibió el país "en calamidad económica y extrema pobreza, pagando, producto de la corrupción, la deuda más alta de nuestra historia, sin luz y abrazado por las tinieblas del crimen organizado, con más de 50 capos extraditados y condenados en Estados Unidos".

"Hoy, mi Gobierno es reconocido a nivel mundial y cuenta con las mejores calificaciones e indicadores en el combate al narcotráfico, reducción de homicidios, seguridad, reducción de la pobreza, desarrollo social y productivo, crecimiento, estabilidad macroeconómica, reconocido públicamente por el Fondo Monetario Internacional, la Cepal y la Cuenta del Milenio de Estados Unidos", señaló entre otras cosas.

En su intervención, anunció que se encontraba en proceso el cierre del año fiscal y la transición gubernamental. “Queda reconstruida la Caja Única del Tesoro, un mecanismo de finanzas sanas y eficientes, estaré informando en los próximos días sobre el cierre del año 2025 y la transición del gobierno”.