Honduras: presidenta Castro afirma que se gesta "un golpe" contra su gobierno

La mandataria acusa al expresidente Juan Orlando Hernández, quien aseguró es "falsa" la acusación de "golpe" y descarta volver a Honduras en el tiempo cercano. México también está atento al caso político.

Por revistaeyn.com / EFE Por medio de sus redes sociales, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, afirmó este martes que se gesta "un golpe" contra su gobierno y que el expresidente Juan Orlando Hernández "planifica su ingreso al país para proclamar el ganador de las elecciones" del pasado 30 de noviembre. "Al pueblo hondureño: Informo con responsabilidad histórica que, a partir de información de inteligencia verificada, Juan Orlando Hernández, perdonado en EEUU, planifica su ingreso al país para proclamar el ganador de las elecciones al tiempo que está en marcha una agresión orientada a romper el orden constitucional y democrático a través de un golpe contra mi gobierno", señaló Castro en la red social X. En su mensaje, agregó: "Ante esta grave situación, solicito de urgencia el respaldo consciente y pacífico del pueblo hondureño".

La mandataria también convocó "a los movimientos sociales, colectivos (del partido gobernante Libertad y Refundación, Libre, de izquierda), organismos de base, militancia y ciudadanía a concentrarse de manera urgente y pacífica en Tegucigalpa, para defender el mandato popular, rechazar cualquier intento golpista y hacer visible ante el mundo que aquí se gesta un nuevo golpe".

JOH RESPONDE ACUSACIONES DE XIOMARA CASTRO

Por su parte, el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández calificó este martes de "falsa" la acusación de la presidenta de Honduras y negó que planifique regresar al país luego de ser indultado por el presidente de EEUU, Donald Trump.

"Pueblo hondureño, la acusación lanzada por la presidenta Xiomara Castro es completamente falsa. No existe ningún plan de ingreso al país ni intento de ruptura del orden constitucional", indicó Hernández (2014-2022) en la red social X.

La denuncia de Castro "solo busca sembrar pánico, desviar la atención y generar caos, una práctica conocida de los líderes de LIBRE" (Partido Libertad y Refundación, izquierda, en el poder), afirmó Hernández, quien el pasado 27 de noviembre fue indultado por Trump, después de más de tres años de cárcel en Nueva York, donde en 2024 fue condenado a 45 años por narcotráfico y armas. Añadió que ha recibido información sobre que se "ha planeado atentar" contra su vida y la de su familia, y responsabilizó a dirigentes del Gobierno y a la cúpula del partido Libre por "cualquier atentado, persecución o riesgo que pudiera sufrir mi familia o yo". En otro mensaje de audio, Castro expresó: "Quiero ser clara, en mi gobierno no se reprime al pueblo hondureño". Por ello, ha "girado instrucciones inmediatas" al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y al comandante de la Policía Nacional, Gustavo Sánchez, "para cesar cualquier fuerza que se esté ejerciendo desproporcionada, proteger la integridad de las personas". "Es que nuestro compromiso es con la paz, con la democracia y los derechos humanos y como presidenta de la República garantizo que ellos (las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional) tienen que investigar lo ocurrido y que actúen inmediatamente conforme a la ley", separando a quienes dispersaron la manifestación, añadió.

SHEINBAUM BRINDA APOYO A XIOMARA CASTRO

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este martes que su Gobierno está “atento” a las denuncias realizadas por la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, por un posible “golpe" de Estado en el país centroamericano y subrayó que siempre se pronunciará a favor de la democracia y en contra de cualquier forma de "injerencismo" o intervención externa.

“Estamos atentos a estas denuncias a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (...) Siempre vamos a estar de acuerdo con la democracia, con que el pueblo de cada país elija al presidente o a la presidenta que decida”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa, al ser cuestionada sobre los señalamientos hechos por la presidenta hondureña. Sheinbaum indicó que el Gobierno mexicano mantiene comunicación diplomática sobre el tema y reiteró que la política exterior de México se rige por el respeto a la soberanía de los pueblos. “Siempre vamos a hablar en contra del injerencismo, de la intervención”, enfatizó.

DISPERSAN PROTESTA DE LIBRE EN TEGUCIGALPA

Castro denunció el presunto golpe esta madrugada, luego de que el lunes por la noche la Policía Nacional dispersó una manifestación de militantes de Libre que protestaban en Tegucigalpa frente al Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop, estatal), donde se guarda todo el material de las elecciones generales, cuyos resultados aún se desconocen. Los manifestantes protestaban contra los resultados preliminares del Consejo Nacional Electoral (CNE), que hasta ahora le dan la ventaja al candidato presidencial del conservador Partido Nacional, Nasry 'Tito' Asfura, quien es apoyado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En varios momentos de la protesta frente al Infop los manifestantes quemaron neumáticos, lanzaron piedras e interrumpieron el tráfico de un bulevar. Castro dijo que la manifestación fue "pacífica" y que los manifestantes tenían "todo el derecho a exigir claridad y transparencia en los procesos electorales, pero ese derecho no se responde con represión".

INCERTIDUMBRE ES LA NORMALIDAD EN HONDURAS