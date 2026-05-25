Zapatero y sus hijas, cada vez más complicados por el caso "Plus Ultra"

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Rodríguez Zapatero está citado el 2 de junio como investigado por unos hechos en los que el juez ve indicios de tráfico de influencias y un posible "patrón" de blanqueo en el marco de una presunta estructura criminal.

Por: EFE El expresidente del Gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero y sus hijas son los principales beneficiarios finales de los fondos obtenidos por la red de Plus Ultra con el rescate del Gobierno durante la pandemia, según un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional de España. Se trata de un segundo informe de la UDEF sobre la investigación que se sigue sobre este caso, en el que Zapatero tendrá que declarar ante el juez el 2 de junio en calidad de investigado. "El principal beneficiario final de los fondos obtenidos por la red sería José Luis Rodríguez Zapatero y la sociedad What The Fav , cuyas administradoras y socias son sus hijas Alba y Laura Rodríguez Espinosa, justificándose nuevamente el trasvase de fondos a partir de contratos que servirían como mera justificación documental", dice la UDEF.

En otro informe de la UDEF, al que ha tenido acceso EFE, se recogen conversaciones entre Plus Ultra y sus abogados respecto al procedimiento judicial que se seguía en un juzgado de Madrid sobre el rescate a esta aerolínea y el pago de "mordidas", sobre las que se investiga a Zapatero.

Una de esas conversaciones es la que mantuvieron el 20 de mayo de 2021 Rodolfo Reyes, accionista de Plus Ultra cuyo volcado del móvil aportó una agencia estadounidense, y su abogado Miguel Palomero, en la que se hablaba de "hacer un Kitchen Gabinet" para boicotear la investigación judicial. En concreto, según recoge el informe policial, Palomero le indicaba a Reyes que al día siguiente va a preguntar para que le digan "de la juez del 15, cómo es", en alusión a la instructora del caso, Esperanza Collazos.

"La instrucción es muy importante", subrayaba el abogado, que presumía además de que "la fiscal jefa es amiga".

"Hay que cortar esto", remarcaba Palomero, a lo que Reyes le respondía que «absolutamente» y le instaba a hablar "con Julio" para cortarlo, sin especificar si se refería a Julio Martínez -presidente de la aerolínea-. "Hay que hacer un Kitchen Gabinet", zanjaba el letrado en referencia a la supuesta trama parapolicial pagada con fondos reservados que la cúpula de Interior del Gobierno de Mariano Rajoy montó para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas y su familia en 2013 para conseguir documentos del caso Gürtel. El informe de la UDEF también revela otra conversación entre Reyes y el abogado Santiago Fernández Lena, en el que el primero reenvía unos mensajes de otro letrado dejando entrever que pudiera tener influencia al manifestar: "La fiscal jefa es amiga",

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