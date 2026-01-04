Centroamérica & Mundo

Zelenski denuncia ataques con unos 2.000 drones, bombas y misiles en la última semana

El presidente ucraniano también se ha lanzado a una reorganización del Gobierno y las estructuras de la defensa del país, incluyendo los nombramientos de Mijailo Fedorov como ministro de Defensa y Denís Shmigal para Energía, con la idea de dejar atrás al dimitido en noviembre como jefe de Gabinete Andrí Yermak.

POR EFE El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, denunció este domingo que en la última semana Rusia atacó el territorio ucraniano con unas 2.000 bombas guiadas y drones, y señaló que Kiev cuenta con el apoyo de sus socios para repeler ataques como esos y llevar a Moscú a negociar. "Esta semana, Rusia lanzó contra Ucrania más de 1.070 bombas guiadas, casi mil drones de ataque y seis misiles", escribió Zelenski en su cuenta de Telegram.

"Para Ucrania, es muy importante que el apoyo de nuestros socios continúe. Ha habido una consistente asistencia para fortalecer nuestra defensa" pues "prácticamente cada día hay una amenaza a la vida en Ucrania debido a ataques rusos", abundó Zelenski. "La estabilidad y la predictibilidad de la ayuda para Ucrania es lo que puede llevar a Moscú hacia la diplomacia", señaló el jefe del Estado ucraniano, antes de destacar que Kiev cuenta con el apoyo de sus socios internacionales frente a Moscú.

"Contamos con más asistencia en defensa y apoyo para preparar los documentos sobre las garantías de seguridad de Estados Unidos, Europa y los socios de la Coalición de Voluntarios", apuntó Zelenski. Según la Fuerza Aérea de Ucrania, en la noche del sábado a este domingo los militares ucranianos derribaron 39 drones lanzados por Rusia contra su territorio. Las fuerzas rusas mandaron un total de 52 drones contra Ucrania, según informó la Fuerza Aérea en su cuenta de Telegram, en un parte en el que se subrayó que en el ataque nocturno se registraron trece impactos en nueve puntos del país invadido por Rusia.

Cambios ministeriales

El nombramiento de Mijailo Fedorov como ministro de Defensa, de 34 años, viceprimer ministro y ministro de Transformación Digital, sorprendió a muchos dada su limitada experiencia en las estructuras tradicionales de Defensa. Sin embargo, ha participado en las iniciativas estatales para ampliar rápidamente la producción y el despliegue de drones, una capacidad clave de la defensa de Ucrania. La falta de experiencia de Fedorov en el Ministerio de Defensa podría convertirse en una ventaja en el esfuerzo por racionalizar el ministerio, a menudo considerado demasiado lento y poco transparente. El traslado propuesto de Denís Shmigal al Ministerio de Energía se considera un intento de restablecer el orden en un sector que ha sido blanco de los ataques rusos y se ha visto empañado por escándalos de corrupción que involucran a los dos ministros anteriores. Se requerirá la aprobación del Parlamento para ambos nombramientos, así como para los cambios que afecten a otros puestos clave.

