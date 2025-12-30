Centroamérica & Mundo

EEUU atacó con drones de la CIA un puerto en Venezuela, según New York Times

De acuerdo con el New York Times, la operación marca una intensificación de la campaña de presión de la Administración Trump contra el Gobierno de Nicolás Maduro, que hasta ahora se había limitado a acciones en aguas internacionales contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico.

POR EFE La Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos llevó a cabo la semana pasada un ataque con drones contra una instalación portuaria en Venezuela, en lo que constituye la primera operación estadounidense conocida dentro del país, informó este lunes el New York Times. Según el diario, el ataque tuvo como objetivo un muelle que funcionarios estadounidenses creen era utilizado por la banda transnacional Tren de Aragua para almacenar narcóticos y preparar su traslado en embarcaciones. Las fuentes, bajo anonimato, indicaron que no había personas en el lugar en el momento del impacto y que no se registraron víctimas mortales.

El presidente, Donald Trump, confirmó el lunes que Estados Unidos fue responsable del ataque, aunque se negó a detallar cómo se ejecutó o quién lo llevó a cabo. "Hubo una gran explosión en la zona del muelle donde cargan las drogas en los barcos", dijo el republicano a periodistas en su recinto privado de Florida, Mar-a-Lago. El Gobierno venezolano no comentó directamente la operación, mientras que el ministro del Interior, Diosdado Cabello, denunció una serie de acciones de "acoso, amenazas y ataques". De acuerdo con el New York Times, la operación marca una intensificación de la campaña de presión de la Administración Trump contra el Gobierno de Nicolás Maduro, que hasta ahora se había limitado a acciones en aguas internacionales contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico. El Pentágono ha desplegado drones MQ-9 Reaper en la región como parte de esa estrategia, añadió el diario. Desde hace varias semanas, Trump lleva advirtiendo que en el marco de su campaña de presión contra la Administración de Nicolás Maduro, que ha implicado la destrucción de una treintena de lanchas que supuestamente cargan drogas y la muerte de más de 100 de sus ocupantes, Washington iba a comenzar a atacar objetivos en tierra.