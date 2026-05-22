4th Latin Consumer Summit, un referente del retail, consumo, marketing y ventas de la región

El consumidor latino ocupó un lugar protagónico en la agenda. Paneles como “Meet the New Latin Consumer”, compuesto por Álvaro Cárdenas, Presidente Latin America & Caribbean de Diageo; Gretel Lanner, Regional Senior Vice President LatinAmerica de Edgewell, y Felipe González, CEO Nestlé Colombia, analizaron cómo están evolucionando los hábitos, expectativas y decisiones de compra de los consumidores, mientras que conversaciones sobre la transformación del retail, ventas impulsadas por la inteligencia artificial, el camino a la compra y la evolución estratégica del punto de venta pusieron el foco en la necesidad de construir marcas más relevantes, hiperpersonalizadas, ágiles y conectadas con la cultura.

Organizado por Grupo Ohla junto a FIU, el encuentro reunió a destacados líderes, expertos internacionales y ejecutivos de marcas globales para analizar cómo está cambiando el consumidor latino y cuáles serán las claves de crecimiento para las compañías en los próximos años.

Con más de 600 asistentes y dos jornadas de conversaciones estratégicas en la Florida International University (FIU), 4th Latin Consumer Summit cerró su edición 2026 consolidándose como el evento más importante de marketing, retail y consumo de América Latina.

Uno de los momentos destacados del Summit fue la participación de Athina Kanioura, CEO Latin America and Global Chief Strategy & Transformation Officer de PepsiCo, quien abordó los desafíos del crecimiento y la transformación en una región cada vez más dinámica y conectada, mientras que Andy Murray, CEO de BigQuest Advisory y fundador de Saatchi X, profundizó en la importancia del consumer centricity y cómo las compañías deben construir estrategias realmente centradas en las personas para mantenerse relevantes. Por su parte, Jason Goldberg, Chief Commerce Strategy Officer de Publicis Groupe, analizó cómo la IA, las plataformas digitales y la hiperconectividad están redefiniendo las decisiones de negocio y la relación entre las marcas y los consumidores.

Otro de los temas destacados fue el crecimiento de las marcas latinoamericanas en Estados Unidos. El panel “From LatAm to the U.S.” que reunió a Sebastián Mejía, General Manager de Juan Valdez; Dan Calhoun, CEO de Purple Crow, y Joaquín Vilajuana, Country Manager North America de Agrosuper, compartieron experiencias, aprendizajes y oportunidades para las compañías que buscan expandirse hacia el mercado norteamericano, en un contexto donde el consumidor hispano sigue consolidándose como uno de los principales motores de crecimiento económico y cultural en Estados Unidos.

Entre las novedades de esta edición destacó el panel “Game On: From Stadium to Store”, con ejecutivos tales como Carlos Quintero, Executive Vice President y Head of Marketing and Communications for Latin America de Mastercard; Pablo Cavallaro, Senior Director Brand de Adidas México, y Pedro Garza, Director of International Development de Club América, quienes exploraron cómo el deporte se ha convertido en una poderosa plataforma de conexión entre marcas y consumidores, integrando marketing, entretenimiento, experiencias y comunidades.

Uno de los espacios más exclusivos del Summit fue un desayuno privado con Francisco Irarrázaval, CEO de Falabella, quien compartió una mirada cercana sobre el proceso de transformación y recuperación de la compañía en los últimos años. La conversación abordó cómo el grupo logró adaptarse a un escenario de cambios acelerados en el consumo, fortaleciendo su operación, experiencia de cliente y capacidades digitales para enfrentar una industria cada vez más exigente y competitiva.

El Summit también abrió espacio para conversaciones sobre economía, geopolítica y liderazgo regional. El cierre estuvo marcado por una conversación con Juan Guaidó, quien reflexionó sobre los desafíos políticos, económicos e institucionales que enfrenta América Latina y cómo estos impactan en el desarrollo de la región y en la confianza para invertir.

“Latin Consumer Summit se ha convertido en una instancia clave para las marcas que buscan crecer y mantenerse relevantes en América Latina y el mercado hispano de Estados Unidos. El encuentro profundiza en los cambios que están transformando al consumidor y sus hábitos y también reúne a referentes internacionales que permiten anticipar tendencias, entender hacia dónde se mueve la industria y detectar nuevas oportunidades de negocio”, señaló Antonio Monckeberg, CEO de Grupo Ohla.

“Hoy el consumidor cambia a una velocidad enorme y eso obliga a las compañías a repensar permanentemente cómo innovan, cómo se conectan culturalmente y cómo generan valor. Lo que vimos en esta edición fue una comunidad regional cada vez más colaborativa, más global y más consciente de las oportunidades que existen para Latinoamérica y el mercado hispano en Estados Unidos”, agregó.



