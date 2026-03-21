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Miami reunirá al retail latino para anticipar tendencias de consumo y crecimiento en EEUU

El 4th Latin Consumer Summit congregará en Miami a ejecutivos de América Latina y Estados Unidos para analizar el comportamiento del consumidor latino, el impacto de la inteligencia artificial en el retail y las oportunidades de expansión en el mercado estadounidense.

Por: revistaeyn.com Miami será el punto de encuentro del retail latinoamericano y de Estados Unidos los próximos 14 y 15 de mayo, cuando se celebre el 4th Latin Consumer Summit, un evento clave para entender hacia dónde evolucionan los hábitos de consumo en la región. Organizado por Grupo Ohla y Florida International University, el encuentro reunirá a altos ejecutivos de consumo, marketing y ventas con el objetivo de anticipar tendencias y detectar oportunidades de crecimiento en el consumidor latino.

Hacia dónde va el consumo

El foco del evento estará puesto en los cambios profundos en el comportamiento del consumidor, tanto en América Latina como en el mercado hispano de Estados Unidos. Entre los principales temas: -Nuevos hábitos de compra y preferencias del consumidor -Estrategias para ingresar y crecer en EE.UU. -Inteligencia artificial aplicada al retail -Experiencia en tienda (in-store) y omnicanalidad -Nuevas formas de conexión entre marcas y consumidores

El evento busca traducir estas tendencias en estrategias concretas de negocio, en un contexto donde el consumidor latino gana peso e influencia.

Speakers globales y líderes del consumo

La agenda contará con referentes clave del sector, como: -Andy Murray, quien analizará tendencias del retail en la región -Jason Goldberg, especialista en comercio e inteligencia artificial Además, participarán líderes empresariales de compañías globales como Diageo, Juan Valdez Café y Avocados From Mexico.

Negocios, política y contexto regional

Como en ediciones anteriores, el summit incluirá un panel con líderes y expresidentes de América Latina, que analizarán el entorno político y económico y su impacto en los negocios. Este cruce entre economía, consumo y geopolítica refuerza el posicionamiento del evento como un espacio estratégico para la toma de decisiones.

Anticipar el futuro del retail