Latin Consumer Summit vuelve a Miami con foco en IA, omnicanalidad y cambios en el mercado hispano

Por revistaeyn.com

El encuentro se articulará en torno a tres ejes estratégicos: el impacto y las estrategias frente a los cambios en el comportamiento del consumidor latinoamericano; el potencial del mercado hispano en EE. UU. —un motor económico que ya aporta US$3,7 billones al PIB estadounidense—; y la transformación del retail y las ventas, impulsada por la inteligencia artificial, la omnicanalidad y la evolución estratégica del punto de venta.

La jornada del jueves 14 de mayo por la mañana estará enfocada en el mercado latinoamericano y abrirá con una de las sesiones más esperadas del encuentro: el panel “Meet the New Latin Consumer”, que reunirá a Álvaro Cárdenas, Presidente de Diageo Latin America & Caribbean; Gretel Lanner, Senior Vice President de Edgewell Latinoamérica; y Felipe González, CEO de Nestlé Colombia.

La cuarta edición del Latin Consumer Summit también incluirá una sesión centrada en la evolución del consumidor y el impacto del retail media y el social commerce en las decisiones de compra. En este espacio participarán Juan Diego Valdés, Gerente Corporativo de Marketing y Sostenibilidad de Falabella; Vitor De Angeli Camargo, Head of Product Solutions & Operations LATAM de TikTok; y Charly Maltagliatti, Pan-Regional Client Partner de Meta.

En el bloque de tendencias, se desarrollará una conversación enfocada en las nuevas dinámicas del punto de venta y en cómo la ejecución en tienda sigue siendo decisiva en la experiencia de compra. Participarán Marcela Cárdenas, Head of Sales Capabilities de Kraft Heinz; Rifka Bernstein, VP Sales Americas de Trax; y Juan Saravia, Co-founder & CEO de Ohla.ai, entre otros referentes de la industria.

El viernes, en tanto, el foco estará puesto en el mercado hispano en Estados Unidos, con sesiones como “LatAm to the U.S.: Success Stories and Hard Lessons”, que reunirá a Sonsoles González, Founder de Better Not Younger; Sebastián Mejía, General Manager de Juan Valdez Café; Joaquín Vilajuana, Country Manager North America de Agrosuper; y Dan Calhoun, CEO de Purple Crow, para compartir experiencias concretas sobre cómo las compañías latinoamericanas han logrado abrirse paso en este exigente mercado.

4th Latin Consumer Summit también ofrecerá espacios exclusivos diseñados para potenciar la conexión entre altos ejecutivos de la región. La agenda incluye almuerzos VIP, mesas redondas de discusión y desayunos privados con conferencistas; entre ellos destaca la participación de Francisco Irarrázaval, CEO de Falabella, quien compartirá la hoja de ruta estratégica que permitió a la compañía transformar su operación y consolidar sus resultados actuales.

“El nivel de speakers que tendremos este año es difícil de ver en un solo lugar. Son líderes que hoy están tomando decisiones reales en sus compañías y mercados, y que vienen a compartir, sin filtros, historias reales, qué está funcionando y hacia dónde va el consumo en las Américas”, comentó Antonio Monckeberg, CEO de Grupo Ohla.