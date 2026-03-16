IA, cambios y estrategia para generar valor en el sector retail de América Latina

José Hilario Gómez Romero - Estrategia & Negocios
Adaptabilidad a los cambios, innovaciones y tecnología, tendencias de los compradores y robótica en la industria retail de América Latina, abordaron Juan Carlos Eichholz, consultor y profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibañez de Chile y Juan Manuel Saravia, fundador de Ohla ai., en el Cuarto Latin Consumer Summit Chapter Panamá, realizado el 13 de marzo de 2026 en la capital panameña y organizado por la Red Volution Ohla.
Eichholz dijo que la computadora que llevó el hombre a la Luna en la década de los 60 tenía la capacidad de procesar 2.000 operaciones por segundo y el pequeño dispositivo que tenemos acá (celular), procesa más de mil millones de operaciones por segundo. Agregó que “si no estamos conectados con lo más grande que está ocurriendo en el mundo y con la tecnología, simplemente quedaremos desplazados”.
Una línea de tiempo que inició con la imprenta inventada por Johannes Gutenberg en el siglo 15 y que incluyó las últimas décadas de la actualidad donde los avances tecnológicos se han acelerado, como la inteligencia artificial, compartió el profesor a los representes del sector retail de Panamá.
Entre los cambios que redefinen el sector retail, Eichholz los siguientes: el consumidor paso de comprador a gestor de valor, compara precios, menor lealtad a las marcas, crecimiento de marcas propias, el consumidor es más omnicanal y no distingue entre el comercio físico y digital.
Por su parte, Saravia expresó que Ohla.ai ofrece a las empresas mantenerse actualizados sobre la última tendencia en el mercado retail y crean espacios de conversación con otros empresarios donde participan los gigantes del sector. A la vez que innovan con tecnología de punta y tienen presencia en más de 25 mercados.
Respecto a establecer el hub del grupo en Panamá, Saravia señaló que busca robustecer la presencia en Centroamérica y el Caribe. “El grupo ve una oportunidad muy grande en seguir participando en estos mercados y poder ofrecerle a nuestra cartera de clientes todos los servicios del grupo, desde Estados Unidos hasta Argentina”, puntualizó.
El fundador de Ohla.ai, manifestó que las conferencias regionales, como la de mayor convocatoria a realizarse en Miami, Estados Unidos en mayo de 2026, tiene entre sus objetivos conectar a las personas que trabajan en la industria de consumo masivo, debido a que no existía una convención ordenada y relevante en Latinoamérica que conectara a los actores del sector”.
El encuentro finalizó con el panel ¿Cómo generar valor para el consumidor? que analizó las tendencias, desafíos e insights clave para comprender qué buscan hoy los consumidores y cómo las marcas pueden responder con propuestas más relevantes, expusieron: Loriela Gómez, CEO de Saint – Honoré y Alfredo Argueta, CEO de Dicarina, bajo la conducción de Antonio Monckeberg, CEO de Grupo Ohla.
El cuarto Latin Consumer Summit Chapter Panamá, congregó a más de 120 ejecutivos de consumo, retail y ventas para analizar cómo la inteligencia artificial, la capacidad adaptativa de las organizaciones y nuevas estrategias de valor están redefiniendo la relación entre las marcas y el consumidor.
Evento organizado por Grupo Ohla, Redvolution Shopper Marketing y la Universidad Adolfo Ibáñez.