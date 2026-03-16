IA, cambios y estrategia para generar valor en el sector retail de América Latina

José Hilario Gómez Romero - Estrategia & Negocios

Adaptabilidad a los cambios, innovaciones y tecnología, tendencias de los compradores y robótica en la industria retail de América Latina, abordaron Juan Carlos Eichholz, consultor y profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibañez de Chile y Juan Manuel Saravia, fundador de Ohla ai., en el Cuarto Latin Consumer Summit Chapter Panamá, realizado el 13 de marzo de 2026 en la capital panameña y organizado por la Red Volution Ohla.

Eichholz dijo que la computadora que llevó el hombre a la Luna en la década de los 60 tenía la capacidad de procesar 2.000 operaciones por segundo y el pequeño dispositivo que tenemos acá (celular), procesa más de mil millones de operaciones por segundo. Agregó que “si no estamos conectados con lo más grande que está ocurriendo en el mundo y con la tecnología, simplemente quedaremos desplazados”.

Una línea de tiempo que inició con la imprenta inventada por Johannes Gutenberg en el siglo 15 y que incluyó las últimas décadas de la actualidad donde los avances tecnológicos se han acelerado, como la inteligencia artificial, compartió el profesor a los representes del sector retail de Panamá.

Entre los cambios que redefinen el sector retail, Eichholz los siguientes: el consumidor paso de comprador a gestor de valor, compara precios, menor lealtad a las marcas, crecimiento de marcas propias, el consumidor es más omnicanal y no distingue entre el comercio físico y digital.