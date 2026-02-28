Aeropuerto Juan Santamaría de Costa Rica entre los mejores en experiencia a pasajeros

Este reconocimiento lo posiciona como un referente regional en experiencia del pasajero , a partir de la valoración directa de quienes transitan por sus instalaciones.

El Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (AIJS) de Costa Rica fue reconocido por segundo año consecutivo en los ASQ Customer Experience Awards 2025 , otorgados por Airports Council International (ACI World), como uno de los “Best Airports at Departures” (Mejores Aeropuertos en Salidas) en la categoría de aeropuertos que atienden entre 5 y 15 millones de pasajeros en Latinoamérica y el Caribe.

Estos premios distinguen a los aeropuertos con mejor desempeño en experiencia del pasajero a nivel mundial, basándose en el programa Airport Service Quality (ASQ), considerado el sistema de medición más riguroso y representativo de la industria aeroportuaria. A diferencia de votaciones abiertas o encuestas digitales, el programa ASQ recoge más de 700.000 encuestas anuales en tiempo real, en sitio y en múltiples idiomas, evaluando más de 50 puntos de contacto a lo largo del recorrido del pasajero en más de 400 aeropuertos de alrededor de 110 países.

“Este reconocimiento refleja el compromiso sostenido de toda la comunidad aeroportuaria por ofrecer una experiencia eficiente, segura y centrada en las personas. La voz de los pasajeros es el principal indicador de nuestro desempeño y nos impulsa a continuar mejorando cada etapa del viaje”, indicó Ricardo Hernández, director ejecutivo de AERIS.

Los ASQ Customer Experience Awards se entregan anualmente a los aeropuertos que destacan en la calidad de su servicio, basándose en indicadores de satisfacción obtenidos directamente de los viajeros. Para optar por este reconocimiento, los aeropuertos deben cumplir con estrictos estándares de calidad de datos, alcanzar muestras mínimas de encuestas trimestrales y superar auditorías internacionales que verifican la confiabilidad y representatividad de la información.

De acuerdo con ACI World, cerca de 707.000 pasajeros fueron encuestados en 2025 como parte del programa ASQ, cuyos resultados reflejan la importancia de entornos limpios, procesos ágiles y una atención humana y eficiente como factores clave en la satisfacción del viajero. Este año, más de 100 aeropuertos a nivel mundial fueron reconocidos por su desempeño en distintas categorías de experiencia del pasajero.

“Recibir un ASQ Customer Experience Award de ACI demuestra el compromiso continuo del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría en escuchar a sus pasajeros. Este reconocimiento refleja su dedicación a la mejora constante y a brindar experiencias de viaje excepcionales para todas las personas que transitan por sus instalaciones”, expresó Justin Erbacci, director general de ACI World.

El reconocimiento obtenido por el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría reafirma su compromiso con la “Experiencia Pura Vida”, la mejora continua, la calidad del servicio y la implementación de estándares internacionales que contribuyen a fortalecer la experiencia de quienes transitan por la principal puerta de entrada y salida del país.

Además, este galardón se complementa con la obtención en 2025 de la Acreditación Nivel 5 del Programa Airport Customer Experience Accreditation de ACI World, el máximo nivel posible, que reconoce la excelencia y liderazgo en la gestión de la experiencia del cliente en el sector aeroportuario.