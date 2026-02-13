Aeropuerto de Panamá moverá más de 154.000 pasajeros por el Carnaval

Como principal hub aéreo de Panamá y puerta de entrada a Latinoamérica, Tocumen concentrará un alto volumen de operaciones en un periodo clave para la actividad turística y económica del país.

El Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Panamá, se alista para uno de los periodos de mayor tráfico aéreo del año con motivo del Carnaval 2026. Entre el viernes 13 y el domingo 22 de febrero se proyecta la movilización extraordinaria de más de 154.000 pasajeros locales entre llegadas y salidas internacionales.

Entre el viernes 13 y el domingo 15 de febrero se estima que 84.061 personas ingresarán al país a través de la terminal aérea para disfrutar de las festividades.

No obstante, el día de mayor volumen de llegadas será el miércoles 18 de febrero, cuando se proyecta el arribo de 10,920 viajeros retornando a ciudad de Panamá, marcando el pico del flujo posterior a los días centrales del Carnaval.

En cuanto a las salidas internacionales, se prevé la movilización de 69,959 pasajeros locales durante el mismo periodo.

El viernes 13 de febrero marcará el punto más alto de partidas, con 9,810 viajeros saliendo del país a través de Tocumen. El sábado 14 también registrará alta demanda, con más de 9,100 pasajeros despegando hacia distintos destinos.

Entre los mercados internacionales más demandados por los panameños durante estas fechas figuran Miami, Bogotá, Orlando, Medellín y San José, lo que reafirma la conectividad estratégica de Tocumen como puente aéreo entre Norteamérica, Suramérica, Centroamérica, el Caribe y Europa.

El gerente general del Aeropuerto Internacional de Tocumen, José Ruiz Blanco, explicó que este incremento responde al peso del Carnaval en la dinámica turística nacional.