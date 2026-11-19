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Agrisal lleva Plaza Mundo a Ahuachapán con una inversión de US$70 millones

El cuarto centro comercial de la marca tendrá unos 130 locales y 30 quioscos. Ubicado sobre el bypass de Ahuachapán, atenderá a un mercado que Agrisal estima en más de 200.000 personas del occidente salvadoreño.

Por: Revistaeyn.com Agrisal inició la construcción de Plaza Mundo Ahuachapán, su primer centro comercial en el occidente de El Salvador, con una inversión estimada de US$70 millones. El grupo anunció el inicio de las obras el 19 de noviembre y prevé concluir la construcción en el segundo trimestre de 2028. Ahuachapán será la cuarta sede de Plaza Mundo, después de Soyapango, donde la marca comenzó a operar en 2004, Apopa y Usulután. Según Agrisal, los tres centros comerciales en operación reciben en conjunto más de 35 millones de visitas anuales. Con el nuevo complejo, el grupo busca captar consumidores de Ahuachapán Centro y de zonas de Sonsonate y Santa Ana.

Un centro comercial sobre la ruta hacia Guatemala

El complejo ocupará más de 95.000 metros cuadrados de terreno en dos áreas conectadas por un túnel vehicular bajo el bypass de Ahuachapán, en uno de los corredores terrestres entre El Salvador y Guatemala. El centro comercial concentrará 19.781 metros cuadrados de área rentable y 682 plazas de estacionamiento. En la otra área se instalarán una ferretería y tres restaurantes de comida rápida con servicio al automóvil.

Entre las marcas confirmadas figuran Super Selectos, Almacenes Vidrí, Prisma Moda, Smart Fit y Farmacias San Nicolás. La oferta combinará supermercado, tiendas de moda y calzado, restaurantes, banca, telecomunicaciones y entretenimiento. El diseño prevé dos plazas al aire libre y obras de acceso que incluyen paradas de transporte público, una pasarela peatonal y carriles de incorporación y salida.

Agrisal estima que la obra generará alrededor de 1.000 empleos directos y 900 indirectos durante la construcción. Para la etapa de operación, proyecta unos 600 puestos de trabajo.

La expansión de Plaza Mundo dentro de la estrategia de Agrisal