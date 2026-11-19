Por: Revistaeyn.com
Agrisal inició la construcción de Plaza Mundo Ahuachapán, su primer centro comercial en el occidente de El Salvador, con una inversión estimada de US$70 millones. El grupo anunció el inicio de las obras el 19 de noviembre y prevé concluir la construcción en el segundo trimestre de 2028.
Ahuachapán será la cuarta sede de Plaza Mundo, después de Soyapango, donde la marca comenzó a operar en 2004, Apopa y Usulután.
Según Agrisal, los tres centros comerciales en operación reciben en conjunto más de 35 millones de visitas anuales. Con el nuevo complejo, el grupo busca captar consumidores de Ahuachapán Centro y de zonas de Sonsonate y Santa Ana.
Un centro comercial sobre la ruta hacia Guatemala
El complejo ocupará más de 95.000 metros cuadrados de terreno en dos áreas conectadas por un túnel vehicular bajo el bypass de Ahuachapán, en uno de los corredores terrestres entre El Salvador y Guatemala.
El centro comercial concentrará 19.781 metros cuadrados de área rentable y 682 plazas de estacionamiento. En la otra área se instalarán una ferretería y tres restaurantes de comida rápida con servicio al automóvil.
Entre las marcas confirmadas figuran Super Selectos, Almacenes Vidrí, Prisma Moda, Smart Fit y Farmacias San Nicolás. La oferta combinará supermercado, tiendas de moda y calzado, restaurantes, banca, telecomunicaciones y entretenimiento. El diseño prevé dos plazas al aire libre y obras de acceso que incluyen paradas de transporte público, una pasarela peatonal y carriles de incorporación y salida.
Agrisal estima que la obra generará alrededor de 1.000 empleos directos y 900 indirectos durante la construcción. Para la etapa de operación, proyecta unos 600 puestos de trabajo.
La expansión de Plaza Mundo dentro de la estrategia de Agrisal
La llegada a Ahuachapán sigue a la expansión hacia el oriente del país con Plaza Mundo Usulután, inaugurado en 2024.
En una entrevista publicada por E&N, en diciembre de 2025, el presidente de Agrisal, Eduardo Quiñónez, ya anticipaba el avance hacia occidente y situaba la expansión de centros comerciales dentro de una proyección de más de US$400 millones en inversiones durante los cuatro años siguientes, que también contemplaba vivienda y proyectos turísticos.
En paralelo, el grupo ha ampliado los usos de su portafolio inmobiliario.
En Soyapango anunció US$30 millones para Vistas Soyapango, su primer proyecto de vivienda vertical. También destinó más de US$3 millones a Mundo Bodegas, una línea de almacenamiento y distribución que debutó en Plaza Mundo Apopa y contemplaba una segunda sede en Soyapango.
Ahuachapán abre otra vía de crecimiento para Agrisal al llevar su negocio de centros comerciales a un nuevo mercado.